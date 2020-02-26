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Зеленский: В неделе семь дней, планета Земля круглая, а Крым - это Украина

Зеленский: В неделе семь дней, планета Земля круглая, а Крым - это Украина - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
26.02.2020, 11:32

Владимир Зеленский заявил, что Крым не может быть снят с повестки дня, а его возвращение - часть национальной идеи Украины

Крым не может быть снят с повестки дня и не может стать ценой мира на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на форуме Age Of Crimea Forum 2020.

"Я хотел бы начать с аксиом, которые не требуют доказательств: неделя состоит из семи дней, планета Земля круглая, а Крым - это Украина", - сказал в начале своей речи президент. Он высказал уверенность, что в этом вопросе украинцы на 100% едины и назвал возвращение Крыма частью национальной идеи Украины.

Шесть лет назад, когда Россия аннексировала Крым, мы поняли, что живем в мире, где меморандумы почти ничего не стоят, а система международного права несовершенна и уязвима, заявил Зеленский.

По его словам, задача возвращения Крыма очень сложна и не может быть решена уже завтра, но есть вещи, которые должны быть сделаны уже сегодня. Прежде всего президент упомянул о поддержке граждан Украины, которые живут в Крыму. Он рассказал о сложностях, с которыми крымчане сталкиваются при попытке получить украинские документы, открыть счет в украинском банке или взять кредит, и назвал их позорными. Зеленский заявил, что правительство работает над решением этих проблем.

Президент рассказал, что на Чонгаре до конца года откроется хаб для обслуживания граждан, с центром оказания административных услуг и зоной отдыха. Также он напомнил, что совместно с Турцией планируется построить 500 квартир для переселенцев из Крыма, и заявил, что государство должно облегчить для крымской молодежи получение образования в Украине.

Зеленский заявил о необходимости вещания на Крым, чтобы там могли получать объективную информацию об Украине. Он заверил, что канал АТР в ближайшее время получит необходимое финансирование.

  • Вчера секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что вода в Крым будет поставляться только после деоккупации.
  • Сегодня президент США Дональд Трамп подписал продление санкций против России за оккупацию Крыма.

Денис Юдин
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Владимир Зеленский Крым
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