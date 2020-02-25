"Это невозможно". Секретарь СНБО исключил поставки воды в оккупированный Крым

Украина не может поставлять воду во временно оккупированный Крым. Об этом в интервью LIGA.net заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Мое личное мнение: мы не можем поставлять воду в оккупированный Крым. Более того, с политической точки зрения я думаю, что это невозможно. Если Российская Федерация возвращает Крым, то вода пойдет туда сразу. Это сложный вопрос. И думать, что есть простой ответ, нельзя. Вряд ли Арахамия (глава фракции Слуга народа, - ред.) имел в виду то, что сказал", - отметил Данилов.
Секретарь СНБО подчеркнул, что по деокупации Крыма у ведомства есть несколько кейсов, но не может их раскрывать.
"Они в работе. Она не всегда публична, потому что наша главная задача – вернуть наши территории", - отметил Данилов.
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