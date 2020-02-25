Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Это невозможно". Секретарь СНБО исключил поставки воды в оккупированный Крым

"Это невозможно". Секретарь СНБО исключил поставки воды в оккупированный Крым - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)
25.02.2020, 12:29

Алексей Данилов подчеркнул, что "если Российская Федерация возвращает Крым, то вода пойдет туда сразу"

Украина не может поставлять воду во временно  оккупированный Крым. Об этом в интервью LIGA.net заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мое личное мнение: мы не можем поставлять воду в оккупированный Крым. Более того, с политической точки зрения я думаю, что это невозможно. Если Российская Федерация возвращает Крым, то вода пойдет туда сразу. Это сложный вопрос. И думать, что есть простой ответ, нельзя. Вряд ли Арахамия (глава фракции Слуга народа, - ред.) имел в виду то, что сказал", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что по деокупации Крыма у ведомства есть несколько кейсов, но не может их раскрывать.

"Они в работе. Она не всегда публична, потому что наша главная задача – вернуть наши территории", - отметил Данилов.

  • 11 февраля в эфире Прямого глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что считает достаточным компромиссом пустить воду в Крым в обмен на серьезное преимущество в переговорах по Донбассу. 
  • 12 февраля Арахамия уточнил, что идея о поставках воды в оккупированный Крым в обмен на Донбасс, с которой он согласился, принадлежит не ему, и что на заседаниях фракции этот вопрос не обсуждался.

Читайте полный текст интервью LIGA.netСекретарь СНБО: Проще построить на Донбассе тоталитарный режим. Но это крайний случай

Арина Толина, Кондратова Валерия, Юрий Смирнов
Еще по теме
Напишите нам
Слуга народа вода Крым деоккупация Давид Арахамия Алексей Данилов
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 