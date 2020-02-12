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Вода в Крым. Арахамия извинился за "то, чего не было"

Вода в Крым. Арахамия извинился за "то, чего не было" - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
12.02.2020, 18:03

По словам главы фракции СН, идею о поставках воды в Крым в обмен на вывод россиян из Донбасса озвучил журналист, а он только согласился

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что идея о поставках воды в оккупированный Крым в обмен на Донбасс, с которой он согласился, принадлежит не ему, и что на заседаниях фракции этот вопрос не обсуждался. Об этом Арахамия написал в Facebook.

Глава фракции СН утверждает, что резонанс вызвало "то, чего не было". Он также употребил в этом контексте слово "пост-правда".

По словам Арахамии, идею о воде в Крым озвучил ведущий телеканала Прямой.

"Идея о возобновлении поставок воды на полуостров в обмен на вывод российских войск из Донбасса не моя. Если вы внимательно посмотрите эфир, то увидите, что такую постановку вопроса озвучил ведущий и спросил которая мое личное мнение по этому поводу", - написал глава фракции СН.

"Вопрос был сформулирован так, что альтернативных вариантов не существует, и я ответил, что буду считать это достаточным компромиссом. И трижды повторил, что это моя личная позиция", - добавил Арахамия.

Он заявил, что за вопросом поставок воды в Крым стоит "серьезное юридическое и дипломатическое содержание, и на него нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу".

Арахамия принес свои извинения всем украинцам, кого могли оскорбить его слова.

11 февраля в эфире Прямого Арахамия заявил, что считает достаточным компромиссом пустить воду в Крым в обмен на серьезное преимущество в переговорах по Донбассу. "Если это будет такой обмен, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями до Ростова, мы устанавливаем полный контроль над нашей границей и за это надо дать воду в Крым, я бы на такое точно пошел", – сказал глава фракции СН.

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Донбасс вода Крым водоснабжение Давид Арахамия
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