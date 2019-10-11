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Мир в Донбассе: красные линии для украинцев - опрос

Мир в Донбассе: красные линии для украинцев - опрос - Фото
Совещание по безопасности в Донбассе (Фото: пресс-служба президента)
11.10.2019, 17:06

Украинцы не готовы отказываться от курса на Евросоюз и НАТО ради установления мира

Большинство украинцев выступают против наделения оккупированных территорий Донбасса особым статусом и закрепления его в Конституции. Это следует из опроса, проведенного в октябре Центром Разумкова.

Против особого статуса ОРДЛО высказались 56% опрошенных, поддержали такое решение только 26%. Еще больше украинцев выступают против федерализации - 63%, за - 17%.

Неприемлемы для большинства украинцев: амнистия тех, кто участвовал в боевых действиях (против 59%, за - 18%), отказ от евроинтеграции и выход из соглашения с ЕС (против - 59%, за - 19%), придание русскому языку статуса второго государственного (против 56%, за - 29,5%), отказ от перспективы членства в НАТО и закрепление в Конституции нейтрального статуса (против 54%, за - 25%).

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года. Опрошено 2015 респондентов возрастом от 18 лет во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. Техническая ошибка выборки не превышает 2,3%.

  • Опрос фонда Деминициативы и центра Разумкова летом показал, что украинцы считают неприемлемыми большинство возможных компромиссов, предусмотренных минскими соглашениями.

Читайте мнение: Переговоры с Россией: "красные линии" и работающие формулы

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