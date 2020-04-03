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В МИД РФ жалуются, что Украина отказывается от "консультативного совета" с ОРДЛО

В МИД РФ жалуются, что Украина отказывается от "консультативного совета" с ОРДЛО - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
03.04.2020, 07:26

Кремль прямо называет "консультативный совет" договоренностью "Киева и Донбасса", то есть структурой для прямых переговоров Украины с марионетками РФ

Украина после переговоров с Германией и Францией отказывается поддерживать достигнутые на минской площадке договоренности о создании "консультативного совета" с Отдельными районами Донецкой и Луганской областей (то есть, с представителями террористических организаций ДНР/ЛНР, - ред.). На это жалуются в Министерстве иностранных дел РФ.

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"К сожалению, после наметившегося прорыва стали происходить странные вещи. В ходе телефонных переговоров помощники нормандских лидеров Берлин и Париж под разными предлогами уходили от поддержки договоренностей Киева и Донбасса", - сетуют в МИД РФ.

Вслед за этим, продолжают на Смоленской-Сенной площади, д. 32/34, 26 марта на встрече минской группы от этих договоренностей якобы отказался и официальный Киев. Кремль подозревает, что Украина "пошла на это не без подсказки извне", и переживает, что такой "откат назад перечеркивает наметившуюся было позитивную динамику".

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Внешнеполитическое ведомство РФ также обвинило Украину в том, что та "запустила пропагандистскую утку с обвинением России в попытке воспользоваться пандемией для отмены антироссийских санкций" и заподозрило наличие "хорошо скоординированной линии" Киева и его международных партнеров.

В каждом сообщении МИД РФ пишет о шестилетней гибридной войне России против Украины как о "внутриукраинском кризисе".

  • "Консультативный совет", который предлагается создать, усаживает за стол переговоров представителей Украины и кремлевских марионеток с территорий, захваченных террористическими организациями ДНР/ЛНР, а также по советнику от ФРГ, Франции и страны-оккупанта РФ.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак и Резников утверждают, что это якобы не будут те, кто "представляет сейчас Л/ДНР". Они настаивают, что в "совет" войдут представители ныне оккупированной части Донбасса - те, кто выехал, и те, кто там остался жить.
  • Россия говорит, что такой "совет" - это "переговорная площадка с участием стран нормандского формата и сторон конфликта". РФ шесть лет называет свою гибридную войну против Украины "гражданской войной".
  • Кремлевские марионетки в Донбассе считают, что "совет" - это добро официального Киева на прямой диалог с ними.

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Евгений Пилипенко
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