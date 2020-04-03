Украина после переговоров с Германией и Францией отказывается поддерживать достигнутые на минской площадке договоренности о создании "консультативного совета" с Отдельными районами Донецкой и Луганской областей (то есть, с представителями террористических организаций ДНР/ЛНР, - ред.). На это жалуются в Министерстве иностранных дел РФ.
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"К сожалению, после наметившегося прорыва стали происходить странные вещи. В ходе телефонных переговоров помощники нормандских лидеров Берлин и Париж под разными предлогами уходили от поддержки договоренностей Киева и Донбасса", - сетуют в МИД РФ.
Вслед за этим, продолжают на Смоленской-Сенной площади, д. 32/34, 26 марта на встрече минской группы от этих договоренностей якобы отказался и официальный Киев. Кремль подозревает, что Украина "пошла на это не без подсказки извне", и переживает, что такой "откат назад перечеркивает наметившуюся было позитивную динамику".
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Внешнеполитическое ведомство РФ также обвинило Украину в том, что та "запустила пропагандистскую утку с обвинением России в попытке воспользоваться пандемией для отмены антироссийских санкций" и заподозрило наличие "хорошо скоординированной линии" Киева и его международных партнеров.
В каждом сообщении МИД РФ пишет о шестилетней гибридной войне России против Украины как о "внутриукраинском кризисе".
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