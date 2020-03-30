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"Привезут боевика - разговора не будет". Резников – об отборе в "совет" по ОРДЛО

"Привезут боевика - разговора не будет". Резников – об отборе в "совет" по ОРДЛО - Фото
Алексей Резников (фото - LIGA.net)
30.03.2020, 10:39

Украинские власти хотят зеркальный механизм отбора представителей в так называемый консультативный совет с "представителями ОРДЛО", говорит Резников

Механизм отбора членов "консультативного совета" по захваченной Россией части Донбасса пока не определен, но правительство хочет, "чтобы он был зеркален и для той стороны", и чтобы у общества не было сомнений в порядочности и патриотичности тех, кого туда отберут. Об этом РБК-Украина заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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"Насколько они (оккупационные администрации РФ в ОРДЛО, - ред.) будут с этим химичить - это уже другое дело. Если они привозят боевика, то украинская делегация говорит "до свидания, все свободны". Разговора не будет", - отметил он.

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При этом Резников говорит: вероятность, что из ОРДЛО в "совет" приедут люди, которые попали под оккупационную пропаганду, составляет "99,9%, если не все 100%".

"Но не в этом же дело. Они и так ездят. Никанорова и Дейнего - в ТКГ как приглашенные. Еще по одному представителю от ОРДО и ОРЛО в каждой из четырех подгрупп. Уже 10 человек. С украинской стороны: Леонид Данилович и еще четыре человека в каждой подгруппе, итого - пять. Еще есть пять россиян. Итог: 15 против пятерых. Это нормально? Нет. Я считаю, справедливой была бы пропорция 15 на 15", - пояснил он.

Резников со ссылкой на свои источники уверяет, что на временно оккупированных территориях Донбасса "сейчас зрады по этому поводу больше чем у нас, я это точно знаю". По его мнению, появление "совета" якобы оживит минский процесс и сделает его эффективным.

Резников также объяснил, кто может согласовать вопрос о переговорах с ОРДЛО.

  • "Консультативный совет", который предлагается создать, усаживает за стол переговоров представителей Украины и кремлевских марионеток с территорий, захваченных террористическими организациями ДНР/ЛНР, а также по советнику от ФРГ, Франции и страны-оккупанта РФ.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак и Резников утверждают, что это якобы не будут те, кто "представляет сейчас Л/ДНР". Они настаивают, что в "совет" войдут представители ныне оккупированной части Донбасса - те, кто выехал, и те, кто там остался жить.
  • Россия говорит, что такой "совет" - это "переговорная площадка с участием стран нормандского формата и сторон конфликта". РФ шесть лет называет свою гибридную войну против Украины "гражданской войной".
  • Кремлевские марионетки в Донбассе считают, что "совет" - это добро официального Киева на прямой диалог с ними.
Евгений Пилипенко
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