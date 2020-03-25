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Порошенко потребовал от Зеленского отказаться от консультативного совета с ОРДЛО

Порошенко потребовал от Зеленского отказаться от консультативного совета с ОРДЛО - Фото
Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)
25.03.2020, 10:05

Не соглашаться на создание консультативного совета с представителями ОРДЛО потребовал от президента Владимира Зеленского Петр Порошенко

Отказаться от создания консультативного совета с представителями ОРДЛО потребовал от президента Владимира Зеленского пятый президент и лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко. Заявление опубликовано в Facebook Порошенко.

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"Публично обращаюсь к нему (Зеленскому - ред.) с категорическим требованием отказаться от задуманного и не соглашаться на создание "консультативного совета", - сказано в заявлении.

По мнению Порошенко, создание консультативного совета означает пересечение "красных линий", начерченных Зеленскому "неравнодушной общественностью", включая Евросолидарность, в прошлом году. Оно противоречит национальным интересам Украины и означает легитимизацию главарей оккупированных Россией районов Донбасса и признание страны-агрессора посредником, считает он.

"Кто бы ни поставил формальную подпись под продиктованным из Кремля протоколом о создании такого "совета", ответственность за это ляжет на Зеленского", - подчеркнул Порошенко.

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Также сегодня "пощечиной всем, кто боролся и борется за Украину" назвал создание консультативного совета с ОРДЛО бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Он подчеркнул, что создание такого совета с регламентом и процедурами означает новый формат прямого диалога и переход к логике внутреннего конфликта.

Ранее глава партии Голос Кира Рудик заявила, что суть консультативного совета с ОРДЛО - это признание террористов субъектами переговоров. Она заявила, что Голос требует отказаться от создания совета и прекратить какие-либо переговоры о политическом урегулировании конфликта, кроме обмена пленными и заложниками, до полного прекращения боевых действий.

  • 11 марта в Минске на заседании контактной группы договорились создать консультативный совет, в который должны войти представители Украины и "представители ОРДЛО".
  • 13 марта более 50 депутатов из Слуги народа призвали Зеленского не создавать консультативный совет, часть из них позже отозвали свои заявления.
  • 14 марта глава ОП Андрей Ермак заявил, что речь не идет о переговорах с боевиками, а необходимость согласовывать изменения в законодательстве Украины после консультаций с "представителями ОРДЛО" предусмотрена минскими соглашениями, которые подписывал Порошенко.

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Денис Юдин
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Владимир Зеленский Петр Порошенко ордло минские соглашения консультативный совет
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