Верните переговорщиков в рамки закона. Нардепы из СН обратились к Зеленскому

Никита Потураев (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Обязать переговорщиков со стороны Украины вернуться в рамки законодательства и не допустить создания консультативного совета на переговорах в Минске в предложенной форме призвали президента Владимира Зеленского депутаты из фракции Слуга народа. Заявление опубликовано в Facebook нардепа Никиты Потураева.

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Заявление сделано от имени нардепов Гео Лероса, Дмитрия Наталухи, Никиты Потураева, Виталия Безгина, Егора Чернева, Анастасии Красносельской, Дмитрия Гурина, Анны Бондар, Андрея Мотовиловца и других.

Нардепы выразили обеспокоенность заявлениями различных чиновников о возобновлении поставок воды в Крым, о том, что на востоке Украины идет внутренний конфликт, а также утвержденным решением о создании консультативного совета в рамках трехсторонней контактной группы в Минске.

Тревогу депутатов вызывает то, что в совет войдут на равных правах представители Украины и ОРДЛО. Депутаты подчеркивают, что, согласно законодательству, Россия временно оккупирует территорию в Донецкой и Луганской областях, где действуют оккупационный органы российской власти. Таким образом, какое-либо признание этих органов невозможно.

Нардепы учитывают, что консультативный совет является только совещательным органом без права принятия решений. В то же время, они убеждены, что реализация этого положения закладывает основу для того, чтобы поставить под сомнение позцицю Украины о вооруженной агрессии России, которая оккупировала Крым, Севастополь и ОРДЛО. Это, по их мнению, может поставить под сомнение продолжение международных санкций против России и никак не решает вопрос о безопасности на Донбассе.

Нардепы призвали Зеленского дать поручение переговорщикам и представителям в ТКГ вернуться в рамки законодательства Украины и не допустить реализации решения о создании Консультативной группы в той форме, которая, по их мнению, не найдет поддержки у народа Украины и противоречит законодательству и национальным интересам.

Также они призвали президента обязать делегацию в ТКГ на регулярной основе информировать Раду о ходе переговоров и подходах к ним.

11 марта в Минске на заседании контактной группы договорились создать т усаживает за стол переговоров представителей Украины и кремлевских марионеток из террористических организаций ДНР/ЛНР. ак называемый консультативный совет, который

Глава ОП Андрей Ермак сегодня на брифинге заявил , что речь о прямых переговорах с оккупантами не идет.

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