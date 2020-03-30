Резников объяснил, кто может согласовать вопрос о переговорах с ОРДЛО

Алексей Резников (Фото: пресс-служба президента)

Вопрос о создании консультационного совета в рамках политической подгруппы трехсторонней контактной группы в Минске могут согласовать на уровне советников "нормандской четверки", "плюс должна быть реакция ОБСЕ". Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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"Напомню важный момент, о котором многие забывают: ТКГ – это детище "нормандского формата". Даже если ТКГ предварительно зафиксировала идею о создании консультативного совета, то четко сказано, что финальное решение и подписание возможно только после согласия с этим немецкой и французской сторон", - отметил Резников.

По его словам, они должны не просто одобрить, но еще и делегировать туда своих представителей в качестве участников-наблюдателей.

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"Я думаю, что для этого, как минимум, должны будут договориться политические советники. Если лидеры скажут "окей", то МИД каждой страны может уполномочить советников согласовать это решение. Как это оформят, я пока не знаю. Плюс помним, что должна быть реакция ОБСЕ как органа", - сказал Резников.

Он подчеркнул, что "только в случае их подтверждения ТКГ сможет создать консультативный совет в рамках политической подгруппы".

"Консультативный совет – это часть политической подгруппы, которая является рабочим органом трехсторонней контактной группы. Слово "контактной" имеет очень важное значение. Эта группа не принимает политических или юридических решений, она не может закончить войну или принять закон, она может о чем-то договориться, а дальше уже официальные структуры это реализовывают или нет", - объяснил Резников.

"Консультативный совет", который предлагается создать, усаживает за стол переговоров представителей Украины и кремлевских марионеток с территорий, захваченных террористическими организациями ДНР/ЛНР, а также по советнику от ФРГ, Франции и страны-оккупанта РФ.

за стол переговоров лава Офиса президента Андрей Ермак не будут те, кто "представляет сейчас Л/ДНР". Они настаивают, что в "совет" войдут представители ныне оккупированной части Донбасса - те, кто выехал, и те, кто там остался жить. и Резников утверждают , что это якобы

Россия говорит, что такой "совет" - это "переговорная площадка с участием стран нормандского формата и сторон конфликта". РФ шесть лет называет свою гибридную войну против Украины "гражданской войной".

Кремлевские марионетки на Донбассе считают, что "совет" - это добро официального Киева на прямой диалог с ними.

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