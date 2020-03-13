Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Депутат СН о "консультациях" с террористами: Без Рады это никчемный лист бумаги

Депутат СН о "консультациях" с террористами: Без Рады это никчемный лист бумаги - Фото
Никита Потураев (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
13.03.2020, 14:21

Никита Потураев из Слуги народа заверяет, что решение о создании "консультативного совета" с боевиками, ничтожны без согласия Верховной Рады

Договоренности в Минске, которые предусматривают консультации с "представителями ОРДЛО", не имеют юридической силы без согласия Рады. Такое мнение на странице в Facebook написал депутат Слуги народа Никита Потураев.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я хочу всем, друзья, напомнить, что любые бумажки из Минска являются юридически ничтожными без подтверждения соответствующими актами Верховной Рады. И вот, я еще раз подчеркиваю, что Верховная Рада национальных интересов не сдаст", - написал он и добавил, что в президенте также уверен.

При этом он не уточнил, что значат договоренности, лишь сказав, что необходимо послушать объяснения главы Офиса президента Андрея Ермака и "взвешенно определить позиции", поскольку "война не прощает эмоциональных решений". 

  • 11 марта в Минске на заседании контактной группы договорились создать так называемый консультативный совет, который усаживает за стол переговоров представителей Украины и кремлевских марионеток из террористических организаций ДНР/ЛНР. 

Читайте также: Мир не любой ценой. На какие компромиссы не готовы украинцы - опрос Разумкова

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
Слуга народа Донбасс переговоры ордло минские соглашения никита потураев консультативный совет
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 