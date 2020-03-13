Депутат СН о "консультациях" с террористами: Без Рады это никчемный лист бумаги

Договоренности в Минске, которые предусматривают консультации с "представителями ОРДЛО", не имеют юридической силы без согласия Рады. Такое мнение на странице в Facebook написал депутат Слуги народа Никита Потураев.
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"Я хочу всем, друзья, напомнить, что любые бумажки из Минска являются юридически ничтожными без подтверждения соответствующими актами Верховной Рады. И вот, я еще раз подчеркиваю, что Верховная Рада национальных интересов не сдаст", - написал он и добавил, что в президенте также уверен.
При этом он не уточнил, что значат договоренности, лишь сказав, что необходимо послушать объяснения главы Офиса президента Андрея Ермака и "взвешенно определить позиции", поскольку "война не прощает эмоциональных решений".
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