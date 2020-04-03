Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Украина не позволила России в ООН "подложить мину" под санкции – Кулеба

Украина не позволила России в ООН "подложить мину" под санкции – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба ГПСУ)
03.04.2020, 00:20

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не позволила России запустить в ООН режим отмены санкций

Вечером 2 апреля Украина первой из государств-членов ООН прервала процедуру умолчания по инициированному Россией проекту резолюции Генассамблеи ООН "Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавируса 2019 (COVID-19)", в результате чего эта резолюция не будет принята. Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД пояснил, что в тексте резолюции с таким благородным названием есть много правильных вещей и одна манипуляция, которая может иметь стратегические разрушительные последствия для системы международной безопасности. А именно – запуск процесса отмены международных санкций.

Кулеба отметил, что ничто не мешает сотрудничеству государств для борьбы с коронавирусом и преодоления его последствий.

"На этом фоне попытки злоупотреблять гуманитарными целями, чтобы подложить мину под международные санкции, примененные в ответ на грубые нарушения международного права, в том числе под санкции за российскую агрессию против Украины, является очевидной манипуляцией России", – написал министр.

Кулеба подчеркнул, что Украина поддерживает каждое международное усилие, направленное на борьбу с коронавирусом. В частности, украинская делегация намерена поддержать другую резолюцию ГА ООН на эту тему, которая не содержит манипуляций, и пользуется поддержкой абсолютного большинства государств-членов ООН.

"Итак, процедура умолчания прервана. Российская резолюция не будет принята. Мы и в дальнейшем будем блокировать усилия России разрушить санкционный режим", – написал глава МИД.

  • 13 марта Евросоюз продлил на следующие шесть месяцев санкции против России за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
  • 27 марта сообщалось, что Россия предложила Генассамблее ООН принять так называемую "декларацию о солидарности" в борьбе с коронавирусом, которая обязывает страны-члены отказаться от международных санкций, если они введены не под эгидой Совбеза ООН.
Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
ООН санкции дмитрий кулеба коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 