Евросоюз продлил санкции против России за агрессию против Украины

13 марта состоялось заседание Совета Европейского Союза по внутренним делам, во время которого было принято решение продлить на следующие шесть месяцев санкции против России за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Совета ЕС.
"Совет ЕС сегодня решил, что текущие санкции в связи с действиями, которые подрывают или угрожают территориальной целостности Украины, ее суверенитету и независимости, должны быть продолжены на следующие шесть месяцев - до 15 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничительные меры предусматривают не только замораживание активов, но и запрет на предоставление любых фондов или экономических ресурсов лицам, которые включены в санкционный список. Сейчас такие меры применяются против 175 человек и 44 учреждений, два человека исключены из списка в связи со смертью.
Остальные меры ЕС в ответ на агрессию РФ в Украине включают: экономические санкции, направленные на специфические сектора российской экономики, которые действуют до 31 июля 2020 года; ограничительные меры на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, которые действуют до 23 июня 2020 года.
Эти правовые акты были обнародованы в Официальном журнале ЕС 13 марта 2020.
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