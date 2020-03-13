Евросоюз продлил санкции против России за агрессию против Украины

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13 марта состоялось заседание Совета Европейского Союза по внутренним делам, во время которого было принято решение продлить на следующие шесть месяцев санкции против России за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Совета ЕС.

"Совет ЕС сегодня решил, что текущие санкции в связи с действиями, которые подрывают или угрожают территориальной целостности Украины, ее суверенитету и независимости, должны быть продолжены на следующие шесть месяцев - до 15 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничительные меры предусматривают не только замораживание активов, но и запрет на предоставление любых фондов или экономических ресурсов лицам, которые включены в санкционный список. Сейчас такие меры применяются против 175 человек и 44 учреждений, два человека исключены из списка в связи со смертью.

Остальные меры ЕС в ответ на агрессию РФ в Украине включают: экономические санкции, направленные на специфические сектора российской экономики, которые действуют до 31 июля 2020 года; ограничительные меры на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, которые действуют до 23 июня 2020 года.

Эти правовые акты были обнародованы в Официальном журнале ЕС 13 марта 2020.

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