Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Евросоюз продлил санкции против России за агрессию против Украины

Евросоюз продлил санкции против России за агрессию против Украины - Фото
Фото: ЕРА
13.03.2020, 18:15

Европейский Союз еще на полгода продлил санкции против России за агрессию против Украины

13 марта состоялось заседание Совета Европейского Союза по внутренним делам, во время которого было принято решение продлить на следующие шесть месяцев санкции против России за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Совета ЕС.

"Совет ЕС сегодня решил, что текущие санкции в связи с действиями, которые подрывают или угрожают территориальной целостности Украины, ее суверенитету и независимости, должны быть продолжены на следующие шесть месяцев - до 15 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничительные меры предусматривают не только замораживание активов, но и запрет на предоставление любых фондов или экономических ресурсов лицам, которые включены в санкционный список. Сейчас такие меры применяются против 175 человек и 44 учреждений, два человека исключены из списка в связи со смертью.

Остальные меры ЕС в ответ на агрессию РФ в Украине включают: экономические санкции, направленные на специфические сектора российской экономики, которые действуют до 31 июля 2020 года; ограничительные меры на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, которые действуют до 23 июня 2020 года.

Эти правовые акты были обнародованы в Официальном журнале ЕС 13 марта 2020.

Читайте также: США призывают вводить санкции против России из-за оккупации Крыма

Медведева Наталия
Еще по теме
Напишите нам
санкции
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 