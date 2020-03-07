США призывают вводить санкции против России из-за оккупации Крыма

Заместитель представителя США в ООН, посол Черити Норман Шале призвала мировое сообщество вводить санкции против России за ее действия в Крыму. Об этом представитель США заявила во время заседания Совета безопасности ООН 6 марта, сообщает Радио Свобода.
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"США полны решимости привлечь Россию к ответственности за оккупацию Крыма. С 2014 года следующие раунды санкций адресно касались тех, кто играл ведущую роль в оккупационном режиме. Также есть санкции против представителей правоохранительных органов, которые применяли пытки к крымскотатарских активистов. Призываем другие страны ввести такие же ограничения", - подчеркнула посол.
Она призвала Россию предоставить доступ ООН и ОБСЕ на территорию временно оккупированного Крыма, чтобы международные миссии могли наблюдать и документировать все, что там происходит.
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