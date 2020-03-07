США призывают вводить санкции против России из-за оккупации Крыма

Конгресс США (Фото: depositphotos.com)

Заместитель представителя США в ООН, посол Черити Норман Шале призвала мировое сообщество вводить санкции против России за ее действия в Крыму. Об этом представитель США заявила во время заседания Совета безопасности ООН 6 марта, сообщает Радио Свобода.

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"США полны решимости привлечь Россию к ответственности за оккупацию Крыма. С 2014 года следующие раунды санкций адресно касались тех, кто играл ведущую роль в оккупационном режиме. Также есть санкции против представителей правоохранительных органов, которые применяли пытки к крымскотатарских активистов. Призываем другие страны ввести такие же ограничения", - подчеркнула посол.

Она призвала Россию предоставить доступ ООН и ОБСЕ на территорию временно оккупированного Крыма, чтобы международные миссии могли наблюдать и документировать все, что там происходит.

РФ оккупировала Крым в 2014 году. Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией.

26 февраля 2020-го президент США Трамп на год продлил санкции против РФ за оккупацию Крыма.

В тот же день президент Зеленский выступил с инициативой введения Дня сопротивления оккупации Крыма.

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