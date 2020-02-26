Зеленский: Сегодня я подписываю указ о Дне сопротивления оккупации Крыма

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский выступил с инициативой введения Дня сопротивления оккупации Крыма. Об этом пишет УП со ссылкой на выступление президента на форуме Age of Cimea.

По его словам, 26 февраля шесть лет назад в Симферополе прошло собрание в поддержку целостности и единства Украины. "Сегодня я подписываю указ о Дне сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополь. Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля", - сказал Зеленский.

По словам президента, возвращение Крыма в Украину - "это залог безопасности на планете, восстановления веры в международное право и справедливость".

Указ о Дне сопротивления оккупации Крыма на официальном сайте президента пока отсутствует.

20 февраля США в годовщину начала оккупации украинского Крыма российскими войсками заявили , что не признают и не будут признавать претензии Кремля на Крымский полуостров.

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