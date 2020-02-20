США в годовщину оккупации Крыма: Россия силой захватила часть Украины

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США в годовщину начала оккупации украинского Крыма российскими войсками заявили, что не признают и не будут признавать претензии Кремля на Крымский полуостров. Об этом сообщается в Facebook посольства США в Украине.

"Крымская декларация госсекретаря Помпео остается неизменной линией политики США: мы не признаем и не будем признавать претензии Кремля на суверенитет над захваченной силой территорией вопреки международному праву", - сказано в сообщении.

Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Евросоюз и США ввели против РФ персональные и секторальные санкции.

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22 января глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев заявил, что за 2019 год во временно оккупированном Крыму произошло более 300 арестов и 157 задержаний.