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Больше 300 арестов за год: итоги нарушений прав человека в Крыму

Больше 300 арестов за год: итоги нарушений прав человека в Крыму - Фото
Фото: скриншот видео
22.01.2020, 13:25

Эксперты Крымскотатарского ресурсного центра подсчитали количество нарушений оккупантами прав человека на полуострове за минувший год

За 2019 год во временно оккупированном Крыму произошло более 300 арестов и 157 задержаний. Об этом заявил глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев, сообщают Крым.Реалии.

"За 2019 год Крымскотатарским ресурсным центром зафиксировано 86 обысков, 157 задержаний, 194 допроса, опроса или бесед, 335 случаев ареста из которых 43 ареста по новым уголовным делам. 33 вынесенных приговора в отношении политзаключенных Крыма, 252 продления срока содержания под стражей", - отметил Бариев.

По его словам, известно о 578 случаях нарушений прав, 69 этапированиях политических заключенных.

Он считает, что собранные данные позволят защищать права крымчан.

  • 23 декабря глава МИД Вадим Пристайко заявил, что вопрос оккупации Крыма надо решать не в рамках минских переговоров, а "другими механизмами".

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Крым права человека Эскендер Бариев
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