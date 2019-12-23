Пристайко: Оккупацию Крыма нужно решать другими механизмами

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вопрос оккупации Крыма надо решать не в рамках минских переговоров, а "другими механизмами". Об этом в интервью Укринформу заявил глава МИД Вадим Пристайко.

"Если быть прагматичным, то вопрос востока надо решить теми механизмами, которые специально сфокусированы на востоке. Крымские проблемы – другими механизмами. Там тоже есть механизмы. Просто тот, который применяется в отношении востока, так называемый минский процесс, по моему мнению, следует оставлять в таком состоянии, как он есть. Переговоры и без того непростые", - отметил Пристайко.