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Пристайко: Оккупацию Крыма нужно решать другими механизмами

Пристайко: Оккупацию Крыма нужно решать другими механизмами - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
23.12.2019, 07:33

По словам министра иностранных дел считает, что в рамках минского процесса нужно обсуждать тему Донбасса

Вопрос оккупации Крыма надо решать не в рамках минских переговоров, а "другими механизмами". Об этом в интервью Укринформу заявил глава МИД Вадим Пристайко.

"Если быть прагматичным, то вопрос востока надо решить теми механизмами, которые специально сфокусированы на востоке. Крымские проблемы – другими механизмами. Там тоже есть механизмы. Просто тот, который применяется в отношении востока, так называемый минский процесс, по моему мнению, следует оставлять в таком состоянии, как он есть. Переговоры и без того непростые", - отметил Пристайко.

  • 18 декабря Генассамблея Организации Объединенных Наций одобрила украинский проект резолюции в защиту прав человека во временно оккупированном Крыму
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Крым минск вадим пристайко
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