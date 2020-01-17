Украина в ОБСЕ: Россия создает в Крыму "потемкинские деревни"

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Российские усилия по демонстрации во временно оккупированном Крыму "потемкинских деревень", где якобы отсутствуют несогласные с оккупацией полуострова голоса, базируются на принуждения жителей к молчанию и покорности. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, сообщает Укринформ.

"Молчание и покорность: это столбы российских усилий по построению "потемкинских деревень" в оккупированном Крыму. Мы решительно осуждаем эти усилия и призываем ОБСЕ и ее органы продолжать заниматься этим вопросом", - заявил он.

По его словам, нарушения прав человека и основных свобод оккупантами в Крыму продолжаются.

Он напомнил, что крымскотатарскую активистку Гульсум Алиеву, дочь осужденного по "делу" крымских мусульман ​Муслима Алиева, оккупанты задержали на пункте пропуска Армянск в Крыму, она была освобождена только через несколько часов незаконного задержания.

Глава украинской миссии в ОБСЕ также подчеркнул, что Россия продолжает использовать оккупированный Крым в качестве плацдарма для продолжающейся милитаризации Черного и Азовского морей.