В Крыму оккупанты задержали дочь политзаключенного

Гульсум Алиева (фото - facebook.com/Курбединов)

Крымскотатарскую активистку Гульсум Алиеву, дочь осужденного по "делу" крымских мусульман ​Муслима Алиева, сегодня оккупанты задержали на пункте пропуска Армянск в Крыму. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Задержанную отвезли в отделение так называемой полиции в Армянске. Туда выехал адвокат Эмиль Курбединов вместе с адвокатом Эдемом Семедляевым, чтобы оказать Алиевой юридическую помощь.

"Постоянное давление ФСБ на активистов и их семьи (участников Крымской солидарности, - ред.) становятся закономерностью", - подчеркнул Курбединов.

10 декабря н а сайте Freedom House опубликовали список политзаключенных, среди которых Муслим Алиев.

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