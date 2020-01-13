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В Крыму оккупанты задержали дочь политзаключенного

В Крыму оккупанты задержали дочь политзаключенного - Фото
Гульсум Алиева (фото - facebook.com/Курбединов)
13.01.2020, 16:34

Гульсум Алиеву задержали днем на пункте пропуска Армянск

Крымскотатарскую активистку Гульсум Алиеву, дочь осужденного по "делу" крымских мусульман ​Муслима Алиева, сегодня оккупанты задержали на пункте пропуска Армянск в Крыму. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Задержанную отвезли в отделение так называемой полиции в Армянске. Туда выехал адвокат Эмиль Курбединов вместе с адвокатом Эдемом Семедляевым, чтобы оказать Алиевой юридическую помощь.

"Постоянное давление ФСБ на активистов и их семьи (участников Крымской солидарности, - ред.) становятся закономерностью", - подчеркнул Курбединов.

  • 10 декабря на сайте Freedom House опубликовали список политзаключенных, среди которых Муслим Алиев.

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Крым задержание Гульсум Алиева
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