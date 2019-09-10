Остаются в тюрьмах. Freedom House назвала имена 88 узников Кремля

Фото: ЕРА

Международная правозащитная организация Freedom House призвала Россию освободить еще 88 заключенных в России украинцев и крымских татар.

"Обмен заключенными между Украиной и Россией - важный шаг к уменьшению количества человеческих жертв этого изнурительного конфликта. Однако, поскольку более 80 украинских политических заключенных остаются за решеткой в ​​России, в том числе десятки мирных крымскотатарских активистов, восстановление справедливости все еще остается призрачным. Россия и силы, которых она поддерживает в Донбассе и в Крыму, должны немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политически мотивированное преследование гражданских активистов, журналистов, мирных последователей ислама и других лиц, обвиненных по сфабрикованным делам и в показательных судебных процессах", - заявил директор программ Freedom House в Европе и Евразии Марк Берендт.

По его словам, обмен может иметь значительное влияние, если он будет способствовать восстановлению взаимообязательств стран в сфере защиты прав человека и верховенства права.

На сайте Freedom House опубликован список политзаключенных:

1. Рустем Абилтаров (Rustem Abiltarov)

2. Тофик Абдулхазиев (Tofik Abdulhaziiev)

3. Эскендер Абдулханиев (Eskender Abdulhaniiev)

4. Владлен Абдулкадыров (Vladlen Abdulkadyrov)

5. Изет Абдуллаев (Izet Abdullaiev)

6. Теймур Абдуллаев (Teimur Abdullaiev)

7. Узеир Абдуллаев (Uzeir Abdullaiev)

8. Меджит Абдурахманов (Medzhyt Abdurahmanov)

9. Рустем Абилев (Rustem Abilev)

10. Зеври Абсеитов (Zevri Abseitov)

11. Арсен Абхаиров (Arsen Abhairov)

12. Билял Адилов (Bilial Adilov)

13. Раим Айвазов (Raim Aivazov)

14. Муслим Алиев (Muslim Aliiev)

15. Рефат Алимов (Refat Alimov)

16. Энвер Аметов (Enver Ametov)

17. Энерс Аметов (Ernes Ametov)

18. Осман Арифмеметов (Osman Arifmemetov)

19. Марлен асанов (Marlen Asanov)

20. Фарход Базаров (Farhod Bazarov)

21. Аким Бекиров (Akim Bekirov)

22. Энвер Бекиров (Enver Bekirov)

23. Ремзи Бекиров (Remzi Bekirov)

24. Мемет Белялов (Memet Belialov)

25. Алексей Бессарабов (Oleksii Bessarabov)

26. Рустем Ваитов (Rustem Vaitov)

27. Валентин Выхивский (Valentyn Vyhivsky)

28. Сервер Хазиев (Server Haziiev)

29. Джемил Хафаров (Dzhemil Hafarov)

30. Дилявер Хафаров (Diliaver Hafarov)

31. Константин Давиденко (Kostiantyn Davydenko)

32. Эмиль Джемаденов (Emil Dzhemadenov)

33. Айдер Джеппаров (Aider Dzhepparov)

34. Арсен Джеппаров (Arsen Dzhepparov)

35. Владимир Дудка (Volodymyr Dudka)

36. Рустем Эмирусейнов (Rustem Emiruseinov)

37. Андрей Захтей (Andrii Zahtei)

38. Руслан Зеитуллаев (Ruslan Zeytullaev)

39. Сервер Зекиряев (Server Zekiryaev)

40. Тимур Ибрагимов (Tymur Ibrahimov)

41. Риза Изетов (Riza Izetov)

42. Рустем Исмаилов (Rustem Ismailov)

43. Эдем Кадыров (Edem Kadyrov)

44. Эльдар Кантемиров (Eldar Kantemyrov)

45. евгений Каракашев (Yevhen Karakashev)

46. Алим Каримов (Alim Karimov)

47. Игорь Кияшко (Ihor Kyiashko)

48. Андерй Коломиец (Andrii Kolomiiets)

49. Эмир-Усейн Куку (Emir-Usein Kuku)

50. Геннадий Лымешко (Hennadii Lymeshko)

51. Энвер мамутов (Enver Mamutov)

52. Юнус Машарипов (Yunus Masharipov)

53. Нариман Мемедеминов (Nariman Memedeminov)

54. Ремзи Меметов (Remzi Memetov)

55. Руслан Месутов (Ruslan Mesutov)

56. Яшар Муэдинов (Yashar Muedinov)

57. Сеиран Муртаза (Seiran Murtaza)

58. Сервер Мустафалиев (Server Mustafaiev)

59. Руслан Нахалиев (Ruslan Nahaiev)

60. Энвер Омеров (Enver Omerov)

61. Риз аОмеров (Riza Omerov)

62. Эрфан османов (Erfan Osmanov)

63. Юрий (Нури) Примов (Yurii (Nuri) Prymov)

64. Февзи саханджи (Fevzi Sahandzhy)

65. Ферат Саифуллаев (Ferat Saifullaiev)

66. Айдер Салединов (Aider Saledinov)

67. Сейран Салиев (Seiran Saliiev)

68. Вадим Сирук (Vadym Siruk)

69. Сеитвели Сеитабдиев (Seitveli Seitabdiiev)

70. Энвер Сеитосманов (Enver Seitosmanov)

71. Рустем Сеиталилов (Rustem Seithalilov)

72. Эдем Смаилов (Edem Smailov)

73. Максим Сокуренко (Maksym Sokurenko)

74. Алексей Стогний (Oleksii Stohnii)

75. Эскендер Сулейманов (Eskender Suleimanov)

76. Ренат Сулейманов (Renat Suleimanov)

77. Руслан Сулейманов (Ruslan Suleimanov)

78. Шабан Умеров (Shaban Umerov)

79. Ленут Халилов (Lenur Khalilov)

80. Олег Чабан (Oleh Chaban)

81. Алексей Чирний (Oleksii Chyrnii)

82. Глеб Шаблий (Hlib Shablii)

83. Рустем Шейхалиев (Rustem Sheihaliiev)

84. Николай Шиптур (Mykola Shyptur)

85. Дмитрий Штыбликов (Dmytro Shtyblikov)

86. Александр Шумков (Oleksandr Shumkov)

87. Виктор Щур (Viktor Shur)

88. Асан Яников (Asan Yanikov)

7 сентября произошел обмен пленными между Украиной и РФ. В Киев вернулись 35 украинских узников Кремля.

По данным уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой , Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в оккупированном ею Крыму.

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