Денисова прокомментировала перспективу следующего обмена

Украинские власти продолжают переговоры о следующем обмене заключенными с Россией, однако раскрывать детали диалога сейчас не стоит. Ою этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Hromadske.
"Переговоры ведутся по следующим освобождениям наших граждан, которые находятся в РФ и временно оккупированном Крыму", - сказала она.
Назвать фамилии заключенных, которых могут обменять, Денисова отказалась.
"Если хочешь что-то сделать, то об этом надо молчать", - отметила омбудсмен.
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