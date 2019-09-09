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Денисова прокомментировала перспективу следующего обмена

Денисова прокомментировала перспективу следующего обмена - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
09.09.2019, 20:48

Переговоры о следующем обмене с Россией ведутся, но они нуждаются в "тишине"

Украинские власти продолжают переговоры о следующем обмене заключенными с Россией, однако раскрывать детали диалога сейчас не стоит. Ою этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Hromadske.

"Переговоры ведутся по следующим освобождениям наших граждан, которые находятся в РФ и временно оккупированном Крыму", - сказала она.

Назвать фамилии заключенных, которых могут обменять, Денисова отказалась.

"Если хочешь что-то сделать, то об этом надо молчать", - отметила омбудсмен.

  • 7 сентября произошел обмен пленными между Украиной и РФ. В Киев вернулись 35 украинских узников Кремля.
  • По данным Денисовой, Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в оккупированном ею Крыму.

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