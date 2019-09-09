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Генсек ООН призвал к дальнейшим действиям по обмену пленных

Генсек ООН призвал к дальнейшим действиям по обмену пленных - Фото
Антониу Гутерреш (фото – twitter.com/antonioguterres)
09.09.2019, 07:24

Антониу Гутерреш призвал все причастные стороны "к дальнейшим действиям в том же духе"

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш приветствовал обмен пленных и выразил надежду на дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе. Об этом говорится в заявлении представителя Гутерреша Стефана Дуджаррика.

Он отметил, что Гутерреш надеется - обмен "может послужить положительным шагом к укреплению общей уверенности и усилению устойчивого и конструктивного диалога на всех уровнях с расчетом на путь к окончательному урегулированию конфликта" на востоке Украины.

Гутерреш призвал все причастные стороны "к дальнейшим действиям в том же духе, чтобы обеспечить длительный импульс усилиям, которые прилагает "нормандская четверка".

  • 7 сентября в рамках обмена в Украину вернулись 35 удерживаемых россиянами украинцев - политзаключенных и военнопленных, в РФ передали 35 российских и украинских граждан.
  • По данным Денисовой, Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в оккупированном ею Крыму.

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ООН антониу гутерреш обмен
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