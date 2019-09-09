Генсек ООН призвал к дальнейшим действиям по обмену пленных

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш приветствовал обмен пленных и выразил надежду на дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе. Об этом говорится в заявлении представителя Гутерреша Стефана Дуджаррика.
Он отметил, что Гутерреш надеется - обмен "может послужить положительным шагом к укреплению общей уверенности и усилению устойчивого и конструктивного диалога на всех уровнях с расчетом на путь к окончательному урегулированию конфликта" на востоке Украины.
Гутерреш призвал все причастные стороны "к дальнейшим действиям в том же духе, чтобы обеспечить длительный импульс усилиям, которые прилагает "нормандская четверка".
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