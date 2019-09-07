Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Как Украина освобожденных узников Кремля встречала: фото, видео

Как Украина освобожденных узников Кремля встречала: фото, видео - Фото
Фото - пресс служба ОП
07.09.2019, 15:08

Из российских тюрем на родину вернулись 35 украинцев

Сегодня состоялся обмен пленными между страной-агрессором РФ и Украиной. 

Сразу у трапа экс-узников Кремля встречал президент Владимир Зеленский. Затем они попали в объятья родственников. Не забывали освобожденные украинцы при этом и об общении со СМИ.

Видео: Телеканал ZIK

Олег Сенцов сразу же напомнил, что в РФ остаются еще много украинских политзаключенных, а до победы в в войне с агрессором еще очень далеко.

"Спасибо вам большое. Надеюсь, что и все остальные пленные будут скоро освобождены. Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко", - рассказал украинский режиссер.

Читайте также: Зеленский - о Цемахе: Все следственные действия были сделаны

Олег Сенцов (фото - hromadske)

Роман Сущенко поблагодарил и поздравил всех с радостным днем. По его словам, в момент возвращения  переживал невероятные эммоции.

Павел Гриб рассказал, что не собирается отдыхать, а хочет сразу же вернуться к активной жизни.

"Война в стране идет. После победы отдохнем. Я не очень устал за два года", - ответил журналистам Гриб.

А вот Александр Кольченко заявил, что, в первую очередь, хочет отдохнуть и увидеться с близкими, а затем – продолжить учебу в Таврическом университете.

"Да, есть желание продолжать учиться в Таврическом университете. По своей специальности – туризм", - поделился планами уже не пленный Кольченко.

Александр Кольченко (фото - hromadske)

Мать моряка Вячеслава Зинченко принесла с собой любимое лакомство сына – вишневый пирог. Дома же его ждет сало и голубцы.

Сам Зинченко встрече очень рад, однако отметил, что последние дни перед обменом очень тяжело переносил психологически.

"Когда я узнал (о возможном обмене – ред.), я ночь не спал. Ждал-ждал-ждал. Информация постоянно менялась, а я просто жил. Вот эта неделя, с 29-30 августа, была одним из сложнейших периодов. По 4-5 ночей не мог спать", - рассказал моряк.

Вячеслав Зинченко (фото - пресс служба ОП)

Вскоре после встречи все экс-узники Кремля отправились в клинику "Феоафания" на медосмотр. 

Читайте также: Зеленский рассказал, как работали над обменом и что будет дальше

Напишите нам
Павел Гриб политзаключенные роман сущенко обмен пленные Борисполь Олег Сенцов моряки
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 