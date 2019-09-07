Как Украина освобожденных узников Кремля встречала: фото, видео

Фото - пресс служба ОП

Сегодня состоялся обмен пленными между страной-агрессором РФ и Украиной.

Сразу у трапа экс-узников Кремля встречал президент Владимир Зеленский. Затем они попали в объятья родственников. Не забывали освобожденные украинцы при этом и об общении со СМИ.

Видео: Телеканал ZIK

Олег Сенцов сразу же напомнил, что в РФ остаются еще много украинских политзаключенных, а до победы в в войне с агрессором еще очень далеко.

"Спасибо вам большое. Надеюсь, что и все остальные пленные будут скоро освобождены. Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко", - рассказал украинский режиссер.

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Олег Сенцов (фото - hromadske)

Роман Сущенко поблагодарил и поздравил всех с радостным днем. По его словам, в момент возвращения переживал невероятные эммоции.

Павел Гриб рассказал, что не собирается отдыхать, а хочет сразу же вернуться к активной жизни.

"Война в стране идет. После победы отдохнем. Я не очень устал за два года", - ответил журналистам Гриб.

А вот Александр Кольченко заявил, что, в первую очередь, хочет отдохнуть и увидеться с близкими, а затем – продолжить учебу в Таврическом университете.

"Да, есть желание продолжать учиться в Таврическом университете. По своей специальности – туризм", - поделился планами уже не пленный Кольченко.

Александр Кольченко (фото - hromadske)

Мать моряка Вячеслава Зинченко принесла с собой любимое лакомство сына – вишневый пирог. Дома же его ждет сало и голубцы.

Сам Зинченко встрече очень рад, однако отметил, что последние дни перед обменом очень тяжело переносил психологически.

"Когда я узнал (о возможном обмене – ред.), я ночь не спал. Ждал-ждал-ждал. Информация постоянно менялась, а я просто жил. Вот эта неделя, с 29-30 августа, была одним из сложнейших периодов. По 4-5 ночей не мог спать", - рассказал моряк.

Вячеслав Зинченко (фото - пресс служба ОП)

Вскоре после встречи все экс-узники Кремля отправились в клинику "Феоафания" на медосмотр.

Ранее сегодня произошел обмен пленными между Украиной и РФ. В Киев вернулись 35 украинских узников Кремля (список)

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