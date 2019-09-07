Как Украина освобожденных узников Кремля встречала: фото, видео

Сегодня состоялся обмен пленными между страной-агрессором РФ и Украиной.
Сразу у трапа экс-узников Кремля встречал президент Владимир Зеленский. Затем они попали в объятья родственников. Не забывали освобожденные украинцы при этом и об общении со СМИ.
Видео: Телеканал ZIK
Олег Сенцов сразу же напомнил, что в РФ остаются еще много украинских политзаключенных, а до победы в в войне с агрессором еще очень далеко.
"Спасибо вам большое. Надеюсь, что и все остальные пленные будут скоро освобождены. Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко", - рассказал украинский режиссер.
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Олег Сенцов (фото - hromadske)
Роман Сущенко поблагодарил и поздравил всех с радостным днем. По его словам, в момент возвращения переживал невероятные эммоции.
Павел Гриб рассказал, что не собирается отдыхать, а хочет сразу же вернуться к активной жизни.
"Война в стране идет. После победы отдохнем. Я не очень устал за два года", - ответил журналистам Гриб.
А вот Александр Кольченко заявил, что, в первую очередь, хочет отдохнуть и увидеться с близкими, а затем – продолжить учебу в Таврическом университете.
"Да, есть желание продолжать учиться в Таврическом университете. По своей специальности – туризм", - поделился планами уже не пленный Кольченко.
Александр Кольченко (фото - hromadske)
Мать моряка Вячеслава Зинченко принесла с собой любимое лакомство сына – вишневый пирог. Дома же его ждет сало и голубцы.
Сам Зинченко встрече очень рад, однако отметил, что последние дни перед обменом очень тяжело переносил психологически.
"Когда я узнал (о возможном обмене – ред.), я ночь не спал. Ждал-ждал-ждал. Информация постоянно менялась, а я просто жил. Вот эта неделя, с 29-30 августа, была одним из сложнейших периодов. По 4-5 ночей не мог спать", - рассказал моряк.
Вячеслав Зинченко (фото - пресс служба ОП)
Вскоре после встречи все экс-узники Кремля отправились в клинику "Феоафания" на медосмотр.
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