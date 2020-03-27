Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Россия в ООН хочет использовать коронавирус для отмены санкций - Кислица

Россия в ООН хочет использовать коронавирус для отмены санкций - Кислица - Фото
Фото: ЕРА
27.03.2020, 22:36

Постпред Украины в ООН сообщил, что Россия пытается использовать пандемию для отмены введенных против нее санкций

Россия предложила Генассамблее ООН принять так называемую "декларацию о солидарности" в борьбе с коронавирусом, которая обязывает страны-члены отказаться от международных санкций, если они введены не под эгидой Совбеза ООН. Об этом сообщил постпред Украины при ООН Сергей Кислица, передает Укринформ.

Украинский дипломат назвал инициативу россиян "политическими манипуляциями" во время пандемии.

"Проект резолюции ГА ООН, внесенный Россией с нейтральным, на первый взгляд, названием "Декларация о солидарности ООН в период угрозы COVID-19", не имеет ничего общего с реальностью", - прокомментировал ситуацию Кислица.

В российском проекте декларации, предложенной для Генассамблеи говорится: "Обязуемся противостоять глобальным вызовам на основе добрососедства, воздерживаться от повышения торговых барьеров, введения новых экспортных ограничений или осуществления протекционистских и дискриминационных мер, не соответствующих правилам ВТО, а также не применять никаких односторонних принудительных мер, принимаемых без мандата Совета безопасности ООН".

Как подчеркнул Кислица, для украинской стороны "абсолютно неприемлем сейчас разговор об отмене санкций, которую подчеркивает документ, под видом гуманитарных соображений".

Санкции против России вводились не из коронавирус, а из-за грубого нарушения Устава ООН и других норм международного права, подчеркнул он.

  • 13 марта Евросоюз продлил на следующие шесть месяцев санкции против России за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Медведева Наталия
Еще по теме
Напишите нам
Сергей Кислица коронавирус ООН
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 