Россия в ООН хочет использовать коронавирус для отмены санкций - Кислица

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Россия предложила Генассамблее ООН принять так называемую "декларацию о солидарности" в борьбе с коронавирусом, которая обязывает страны-члены отказаться от международных санкций, если они введены не под эгидой Совбеза ООН. Об этом сообщил постпред Украины при ООН Сергей Кислица, передает Укринформ.

Украинский дипломат назвал инициативу россиян "политическими манипуляциями" во время пандемии.

"Проект резолюции ГА ООН, внесенный Россией с нейтральным, на первый взгляд, названием "Декларация о солидарности ООН в период угрозы COVID-19", не имеет ничего общего с реальностью", - прокомментировал ситуацию Кислица.

В российском проекте декларации, предложенной для Генассамблеи говорится: "Обязуемся противостоять глобальным вызовам на основе добрососедства, воздерживаться от повышения торговых барьеров, введения новых экспортных ограничений или осуществления протекционистских и дискриминационных мер, не соответствующих правилам ВТО, а также не применять никаких односторонних принудительных мер, принимаемых без мандата Совета безопасности ООН".

Как подчеркнул Кислица, для украинской стороны "абсолютно неприемлем сейчас разговор об отмене санкций, которую подчеркивает документ, под видом гуманитарных соображений".

Санкции против России вводились не из коронавирус, а из-за грубого нарушения Устава ООН и других норм международного права, подчеркнул он.

13 марта Евросоюз продлил на следующие шесть месяцев санкции против России за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

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