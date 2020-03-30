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Ситуация вокруг консультативного совета с ОРДЛО не развивается - Кулеба

Ситуация вокруг консультативного совета с ОРДЛО не развивается - Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)
30.03.2020, 17:31

Глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что процесс создания консультативного совета в рамках ТКГ приостановлен

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что процесс создания консультативного совета с представителями временно оккупированных территорий Донбасса в рамках минского процесса "не развивается". Об этом Кулеба сказал в интервью Европейской правде.

Он отметил, что 11 марта в Минске был подписан протокол о результатах заседания, в котором говорится о согласии сторон создать такой совет, но приложение к протоколу, в котором идет речь о формате совета, никто, по словам Кулебы, не подписывал.

"Ситуация вокруг консультативного совета не развивается", - сказал Кулеба.

По его словам, структура трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе осталась неизменной.

"Там есть государство, которое напало - Россия, государство, которое защищается - Украина, и ОБСЕ посередине. Позиция МИД очень четкая: и министерство, и я лично как министр выступаем против любого переформатирования ТКГ", - заявил министр.

"Что касается Консультативного совета, то когда я стал министром, этот вопрос уже прорабатывался, и я предстал перед фактом того, что такой процесс уже существует. Но, как я уже сказал, сейчас ситуация вокруг консультативного совета не развивается", - резюмировал глава МИД.

  • 11 марта 2020 г в Минске состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором присутствовали Ермак и замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. На заседании был подписан протокол о создании в рамках политической подгруппы ТКГ "консультативного совета" с участием "представителей от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", которые, как и украинская сторона, будут иметь право решающего голоса, а Россия будет представлена не стороной конфликта, а "советником".
  • 14 марта глава ОП Андрей Ермак заявил, что представлять ОРДЛО в совете не будут люди, представляющие сейчас террористические организации ДНР и ЛНР. На вопрос, кто это будет, и как будет происходить процесс назначения или выбора, Ермак ответить не смог.

Ребрина Вадим
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Донбасс минский процесс дмитрий кулеба консультативный совет
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