Ситуация вокруг консультативного совета с ОРДЛО не развивается - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что процесс создания консультативного совета с представителями временно оккупированных территорий Донбасса в рамках минского процесса "не развивается". Об этом Кулеба сказал в интервью Европейской правде.
Он отметил, что 11 марта в Минске был подписан протокол о результатах заседания, в котором говорится о согласии сторон создать такой совет, но приложение к протоколу, в котором идет речь о формате совета, никто, по словам Кулебы, не подписывал.
"Ситуация вокруг консультативного совета не развивается", - сказал Кулеба.
По его словам, структура трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе осталась неизменной.
"Там есть государство, которое напало - Россия, государство, которое защищается - Украина, и ОБСЕ посередине. Позиция МИД очень четкая: и министерство, и я лично как министр выступаем против любого переформатирования ТКГ", - заявил министр.
"Что касается Консультативного совета, то когда я стал министром, этот вопрос уже прорабатывался, и я предстал перед фактом того, что такой процесс уже существует. Но, как я уже сказал, сейчас ситуация вокруг консультативного совета не развивается", - резюмировал глава МИД.