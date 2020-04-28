Встреча министров в нормандском формате: Кулеба назвал главные цели

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

На видеоконференции министров в нормандском формате обсудят итоги сделанного с Парижского саммита, причины стагнации и пути решения проблем. Об этом сегодня на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Видеоконференция в нормандском формате при участии всех четырех министров иностранных дел (Украины, ФРГ, Франции и РФ) состоится в четверг, 30 апреля, сообщил Кулеба. По его словам, необходимость такой встречи назрела давно.

"Мы видим, что решения Парижского саммита пробуксовывают, и мы должны придать импульс на пути их выполнения", - отметил он. По словам Кулебы, видеоконференция нужна, чтобы открыть путь к следующему саммиту в Берлине, где нужно будет достичь новых договоренностей и двигаться к прекращению войны, деоккупации украинских территорий и прекращению российской агрессии.

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Основная цель этой встречи - оценить, что было сделано с момента Парижского саммита. "По мнению украинской стороны, здесь из позитива можно отметить только обмены, возвращение незаконно удерживаемых граждан", - сказал Кулеба.

Также, по словам министра, необходимо установить причины стагнации по другим вопросам. "Это, наверное, будет самая сложная часть разговора", - отметил он.

Еще одна цель видеоконференции - наработать по крайней мере эскизы решения проблем и придать импульс Трехсторонней контактной группе, которая занялась бы разработкой решений и их имплементацией, добавил Кулеба.

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Также он отметил, что встречи министров должны происходить чаще, "а не как Пасха, раз в год", чтобы была возобновлена логика механизма прекращения агрессии РФ.

9 декабря 2019 года прошла парижская встреча лидеров Украины, Германии, Франции и РФ.

прошла парижская встреча Стороны подписали "общие согласованные выводы" о поддержке ранее взятых на себя договоренностях и приверженности минским соглашениям. Коротко — в материале LIGA.net .

По итогам парижского саммита следующую встречу предварительно решили провести в апреле в Берлине.

Вчера глава МИД России Лавров заявил, что пока о саммите лидеров нормандской четверки "не может быть и речи"