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"Ни о каком саммите и речи быть не может". Лавров пожаловался на власти Украины

"Ни о каком саммите и речи быть не может". Лавров пожаловался на власти Украины - Фото
Сергей Лавров (фото - ЕРА)
27.04.2020, 13:15

В конце апреля состоится видеоконференция глав МИД стран нормандского формата, но никакого прорыва там российский министр Сергей Лавров не предвидит

Пока "не может быть и речи" о саммите лидеров нормандской четверки (Украина, ФРГ, Франция и РФ), который в конце прошлого года предварительно планировали провести в апреле. Об этом на лекции в Московском институте международных отношений заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Причина, по словам главы внешнеполитического ведомства страны-оккупанта, не в пандемии коронавируса, а в том, что это якобы Украина срывает саммит некими своими действиями.

"Ни о каком саммите и речи быть не может. Все, что было согласовано в Париже, блокируется в работе контактной группы, в деятельности украинского парламента и правительства украинского по причине той позиции, которую занимают киевские власти", - пожаловался Лавров по видеотрансляции российским студентам.

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Несколько дней назад министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас анонсировал встречу глав МИД стран формата на 30 апреля.

По мнению главы МИД РФ, будет "важный разговор", но какого-то реального результата по ее итогам он не ожидает, "кроме того, что украинские коллеги наверняка опять будут говорить "давайте скорее собираться в Берлине".

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Евгений Пилипенко
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Донбасс Сергей Лавров пропаганда дезинформация минские соглашения нормандский саммит
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