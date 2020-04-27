"Ни о каком саммите и речи быть не может". Лавров пожаловался на власти Украины

Пока "не может быть и речи" о саммите лидеров нормандской четверки (Украина, ФРГ, Франция и РФ), который в конце прошлого года предварительно планировали провести в апреле. Об этом на лекции в Московском институте международных отношений заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Причина, по словам главы внешнеполитического ведомства страны-оккупанта, не в пандемии коронавируса, а в том, что это якобы Украина срывает саммит некими своими действиями.
"Ни о каком саммите и речи быть не может. Все, что было согласовано в Париже, блокируется в работе контактной группы, в деятельности украинского парламента и правительства украинского по причине той позиции, которую занимают киевские власти", - пожаловался Лавров по видеотрансляции российским студентам.
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Несколько дней назад министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас анонсировал встречу глав МИД стран формата на 30 апреля.
По мнению главы МИД РФ, будет "важный разговор", но какого-то реального результата по ее итогам он не ожидает, "кроме того, что украинские коллеги наверняка опять будут говорить "давайте скорее собираться в Берлине".
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