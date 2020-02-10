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Лавров рассказал, чем Зеленский "опечалил" РФ на саммите в Париже

Лавров рассказал, чем Зеленский "опечалил" РФ на саммите в Париже - Фото
Сергей Лавров (фото - EPA)
10.02.2020, 09:59

Украинский президент "категорически отказался" от предложения российского коллеги записать, что будет отвод войск по всей линии, говорит глава МИД РФ

Российскую делегацию на парижском саммите лидеров нормандского формата в декабре 2019 года "опечалило", что президент Владимир Зеленский отказался от отвода войск вдоль всей линии разграничения на Донбассе. Так об этом рассказал пропагандистской Российской газете тамошний министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он утверждает, что еще до встречи был заранее согласован документ, где якобы все соглашались: надо разводить по всему фронту. Лавров посетовал, что Зеленский "вскрыл" его в самом начале заседания и "резко заявил, что он на это пойти не может", а разведение возможно только в трех поселках дополнительно к Петровскому, Золотому и Станице Луганской.

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Со слова главы МИД РФ, Зеленский аргументировал это тем, что даже в трех этих точках разведение заняло почти полгода, а с таким темпом вся линия соприкосновения "займет 10-15 лет".

Лавров добавил, что Зеленский "категорически отказался" от предложения президента РФ Владимира Путина зафиксировать в протоколе, что "стороны начнут с дополнительных трех поселков, но их цель - в том, чтобы линия соприкосновения была освобождена от сил и средств противоборствующих сторон".

Кроме того, Лаврова "тревожат" заявления украинского коллеги Вадима Пристайко о том, что, если вскоре не будет каких-то позитивных шагов по Донбассу со стороны РФ, Украина задумается над альтернативой минским соглашениям.

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  • 9 декабря 2019-го в Париже состоялась первая за три года встреча лидеров стран нормандского формата. Цель встречи – прекращение российско-украинской войны.
  • В последний раз такой саммит проходил осенью 2016-го с участием пятого президента Петра Порошенко.
  • Все новости и детали встречи четверки в Париже - в хронике LIGA.net.
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Сергей Лавров минские соглашения нормандский формат разведение войск парижский саммит
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