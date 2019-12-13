Замглавы МИД РФ: Дискуссия в Париже прошла на повышенных тонах

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Лидеры стран-участников нормандского формата на закрытой части последних переговоров в Париже общались на повышенных тонах. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, сообщает РБК.

"Как мне говорили участники дискуссии, действительно разговор был на высоких тонах, и какое-то время там даже были идеи серьезным образом переработать документ, который был согласован в сентябре (проекте коммюнике, - ред.)", — сказал Руденко.

По его словам, этого не дал сделать президент РФ Владимир Путин.

"Дискуссия, насколько я могу представить, была весьма откровенной. Порой весьма острая, жесткая, особенно ее закрытая часть", - добавил замглавы МИД РФ.

По его словам, президент Владимир Зеленский хотел внести изменения в минские соглашения, но российская сторона была против.

Ранее глава МВД Арсен Аваков рассказал, как у помощника Путина Владислава Суркова "сдали нервы" во время переговоров. Также, по его словам, Зеленский сделал замечание Сергею Лаврову.