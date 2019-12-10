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Аваков о переговорах на саммите: У Суркова сдали нервы, он кричал

Аваков о переговорах на саммите: У Суркова сдали нервы, он кричал - Фото
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)
10.12.2019, 11:27

Как выразился глава МВД, который был на встрече четверки в Париже, "мы не собираемся быть доминионом России, на первом месте - украинские интересы"

Российская делегация на нормандском саммите требовала дальнейшего разведения войск на Донбассе, причем вела себя "эмоционально, но некомпетентно". Об этом рассказал член украинской делегации в Париже, министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет пресс-служба МВД.

"Куда разводить? В Марьинке? Где каждый метр полит кровью. И отвод означает сдачу наших позиций на километры. Или в Широкино, где мы стали так, чтобы Мариуполь обезопасить? Это ерунда. Мы ясно дали понять, гуманитарные коридоры - хорошо", - сказал он.

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По словам Авакова, канцлер ФРГ Ангела Меркель "с пониманием" отнеслась к ситуации в Украине и готова в дальнейшем поддерживать официальный Киев.

"У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: "Мы так не договаривались", - добавил глава МВД.

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арсен аваков нормандский формат владислав сурков разведение войск
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