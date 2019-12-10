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Меркель убеждена - минские соглашения надо обновить, Путин против

Меркель убеждена - минские соглашения надо обновить, Путин против - Фото
Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин (фото - ЕРА)
10.12.2019, 08:50

Канцлер ФРГ считает, что после определенных шагов президента Владимира Зеленского есть шанс придать минским соглашениям "эластичность"

Минские соглашения 2014-2015 годов, вероятно, пора адаптировать под нынешние реалии, так как они - не "окаменевший документ". Так заявила на брифинге после встречи лидеров нормандского формата канцлер Ангела Меркель.

Первые минские соглашения были подписаны 19 сентября 2014 года, вторые - 12 февраля 2015-го.

По ее словам, после того как в Украине поменялась власть и появились некоторые предложения президента Владимира Зеленского, "можно задать вопрос: или это соглашение окаменевшее, или ему можно придать гибкость".

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Канцлер не вдавалась в подробности, в чем именно нужна "гибкость" соглашений, однако ее реплика прозвучала после того, как Зеленский и российский лидер Владимир Путин прокомментировали тему контроля над границей и местных выборов в ОРДЛО.

Путин жестко настаивает на том, чтобы выборы состоялись до возвращения Россией и ее боевиками границы (такой порядок записан в Минске-2). Зеленский стоит на позиции "никаких выборов до передачи границы".

Президент РФ заявил, что соглашения "имеют ту или другие гибкость", но в части границы все "прописано прямо, с этим сложно спорить".

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Ангела Меркель минские соглашения
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