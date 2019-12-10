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Аваков объяснил, каким может быть компромисс по вопросу границы

Аваков объяснил, каким может быть компромисс по вопросу границы - Фото
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Нацполиции)
10.12.2019, 08:21

По словам главы МВД, Зеленский настаивал на переговорах: сначала безопасность на Донбассе - потом выборы

Украина может согласиться на проведение выборов в ОРДЛО, если восстановит контроль над границей с РФ за два дня до дня голосования. Об этом после нормандской встречи рассказал hromadske министр внутренних дел Арсен Аваков

"Компромисс может быть: мы не за месяц возьмем границу, а за два дня. Вот у нас есть 408 км границы. Мы будем каждый день уменьшать – и за день до выборов раз! У нас под контролем вся граница. Чем не компромисс?", - заявил министр.

При этом он добавил, что президент Владимир Зеленский "четко сказал" на переговорах: "Мы стоим сначала на безопасности, а потом выборы, а потом все остальное".

Справка. 9 декабря Зеленский договорился на нормандской встрече об обмене пленными до нового года, разведении сил на новых участках, разминировании, прекращении огня и расширении мандата ОБСЕ. Стороны не пришли к консенсусу в вопросах о выборах на оккупированных территорияхконтроле российско-украинской границы и транзите газа. Новая встреча лидеров нормандской четверки должна состоятся в марте 2020.

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Владимир Зеленский граница арсен аваков нормандский формат
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