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Аваков рассказал, как Зеленский сделал замечание Лаврову: видео

Аваков рассказал, как Зеленский сделал замечание Лаврову: видео - Фото
Сергей Лавров (фото - EPA)
10.12.2019, 16:28

Глава МИД РФ пытался жестами выразить свой скепсис по отношению к словам президента Украины

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, как на нормандском саммите президент Владимир Зеленский во время своей речи попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова меньше кивать головой.

"Владимир Александрович, ведя разговор, по большей части на русском языке, в конце концов сорвался и говорит: и, господин Лавров (глава МИД РФ Сергей Лавров, - ред.), прекратите кивать головой, не надо кивать головой, да, я знаю вашу фамилию, потому что я, в отличие от вас, обошел все эти места вдоль границы своими ногами, поэтому не надо кивать головой, что вы тут все знаете", - рассказал Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону. 

В ночь на 10 декабря в Париже закончились переговоры в нормандском формате, в том числе двусторонние Зеленский-ПутинВот к чему пришли.

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Владимир Зеленский Сергей Лавров арсен аваков нормандский формат саммит
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