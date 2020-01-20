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Пристайко: Договоренности о прекращении огня не работают

Пристайко: Договоренности о прекращении огня не работают - Фото
Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)
20.01.2020, 13:16

Глава МИД заявил о необходимости усиления миссии ОБСЕ

Украина обеспокоена увеличением количества обстрелов на Донбассе и будет срочно обращаться к партнерам по нормандскому процессу, поскольку договоренности о прекращении огня не работают. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко сегодня на брифинге.

Пристайко рассказал, что обговорил ситуацию с новым главой ОБСЕ, премьер-министром Албании Эди Рамой, и допустил, что обстрелы могут быть как попыткой срыва договоренности о прекращении огня, так и "совпадением многих факторов".

По его словам, первое, что нужно сделать - это усиление миссии ОБСЕ, чтобы она работала 24 часа в сутки и имела технические возможности для фиксации обстрелов.

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нормандский формат прекращение огня вадим пристайко
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