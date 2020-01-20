Пристайко: Договоренности о прекращении огня не работают

Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Украина обеспокоена увеличением количества обстрелов на Донбассе и будет срочно обращаться к партнерам по нормандскому процессу, поскольку договоренности о прекращении огня не работают. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко сегодня на брифинге.

Пристайко рассказал, что обговорил ситуацию с новым главой ОБСЕ, премьер-министром Албании Эди Рамой, и допустил, что обстрелы могут быть как попыткой срыва договоренности о прекращении огня, так и "совпадением многих факторов".

По его словам, первое, что нужно сделать - это усиление миссии ОБСЕ, чтобы она работала 24 часа в сутки и имела технические возможности для фиксации обстрелов.