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Boeing, прекращение огня, газ: Зеленский поговорил с Меркель

Boeing, прекращение огня, газ: Зеленский поговорил с Меркель - Фото
Ангела Меркель и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
15.01.2020, 15:17

Президент призвал канцлера Германии способствовать расследованию катастрофы украинского лайнера в Иране

Президент Владимир Зеленский провел телефонную беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Лидеры обсудили работу украинских специалистов в ходе расследования катастрофы сбитого Ираном украинского лайнера. Президент призвал Германию политически способствовать эффективному расследованию и привлечению к уголовной ответственности виновных.

Зеленский и Меркель обговорили также ситуацию на Донбассе. Президент поблагодарил Германию за поддержку Украины в вопросе мирного урегулирования конфликта, отметил, что после возвращения из плена 76 украинцев ведется работа над очередными списками для освобождения.

Зеленский выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей об обеспечении реального режима "полной тишины" на Донбассе. В рамках встречи трехсторонней контактной группы в Минске 16 января украинская сторона будет активно работать над введением дополнительных мер для полного прекращения огня.

Также Зеленский отметил, что доволен достигнутым компромиссом по вопросу о транзите газа в Европу через территорию Украины, и поблагодарил Германию за посредничество. В свою очередь, Меркель отметила, что следующим заданием является увеличение инвестиций в украинскую ГТС и повышение ее конкурентоспособности.

  • 9 декабря 2019 года в Париже прошла встреча в нормандском формате, на которой были достигнуты договоренности об обмене пленными и полном прекращении огня на оккупированных Россией территориях.
  • В конце декабря 2019 года Украина и Россия подписали контракт о транзите газа в Европу: детали.
  • 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту. Иран признал, что его военные "непреднамеренно" сбили пассажирский лайнер.
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Владимир Зеленский Донбасс Ангела Меркель Иран авиакатастрофа
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