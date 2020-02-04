Посол Франции: Минские соглашения заслуживают уточнения

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время встречи в Париже в июне (фото - ЕРА)

В минских соглашениях есть неопределенные пункты, которые заслуживают уточнения. Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью hromadske.

По словам посла, необходимо, чтобы эксперты уточнили и детализировали некоторые пункты минских соглашений, чтобы появилась возможность их реализовать. Особенно это касается последовательности действий.

Понсен подчеркнул, что во Франции минские соглашения считают лучшей базой для урегулирования конфликта, другой возможности не существует, но возможны их интерпретации.

Отвечая на вопрос о красных линиях на нормандских переговорах, Понсен отметил, что Франция - посредник в переговорах, и у нее нет собственных красных линий, но она прислушивается к позиции Украины и уважает ее красные линии. На переговорах в Париже эти линии были поддержаны и защищены Францией, подчеркнул посол.

9 декабря состоялись переговоры в нормандском формате между Украиной, Францией, Германией и Россией. Были достигнуты договоренности об имплементации формулы Штайнамайера, обмене пленными всех на всех и разведении сил.

Недавно стало известно, что у президента Владимира Зеленского надеются на шаги к проведению местных выборов в ОРДЛО уже в октябре этого года.

Читайте также: План Б. Зеленский назвал условия возведения стены на Донбассе