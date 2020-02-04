Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Посол Франции: Минские соглашения заслуживают уточнения

Посол Франции: Минские соглашения заслуживают уточнения - Фото
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время встречи в Париже в июне (фото - ЕРА)
04.02.2020, 07:57

Франция считает минские соглашения единственной возможностью для урегулирования, но их можно интерпретировать

В минских соглашениях есть неопределенные пункты, которые заслуживают уточнения. Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью hromadske.

По словам посла, необходимо, чтобы эксперты уточнили и детализировали некоторые пункты минских соглашений, чтобы появилась возможность их реализовать. Особенно это касается последовательности действий.

Понсен подчеркнул, что во Франции минские соглашения считают лучшей базой для урегулирования конфликта, другой возможности не существует, но возможны их интерпретации.

Отвечая на вопрос о красных линиях на нормандских переговорах, Понсен отметил, что Франция - посредник в переговорах, и у нее нет собственных красных линий, но она прислушивается к позиции Украины и уважает ее красные линии. На переговорах в Париже эти линии были поддержаны и защищены Францией, подчеркнул посол.

  • 9 декабря состоялись переговоры в нормандском формате между Украиной, Францией, Германией и Россией. Были достигнуты договоренности об имплементации формулы Штайнамайера, обмене пленными всех на всех и разведении сил.
  • Недавно стало известно, что у президента Владимира Зеленского надеются на шаги к проведению местных выборов в ОРДЛО уже в октябре этого года.

Читайте также: План Б. Зеленский назвал условия возведения стены на Донбассе

Еще по теме
Напишите нам
минские соглашения нормандский формат Этьен де Понсен
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 