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Встреча в нормандском формате состоится в последний день апреля – по видеосвязи

Встреча в нормандском формате состоится в последний день апреля – по видеосвязи - Фото
Хайко Маас (Фото: Hayoung Jeon/ЕРА)
23.04.2020, 11:37

Переговоры по ситуации на Донбассе между Украиной, Германией, Францией и страной-агрессором Россией пройдут на уровне министров иностранных дел

Новая встреча в нормандском формате (Украина, Германия, Франция и страна-оккупант РФ) состоится на следующей неделе, предварительно 30 апреля. Об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, пишет немецкое агентство Deutsche Welle.

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По его словам, новый раунд переговоров пройдет на уровне глав МИД в режиме видеоконференции.

Маас утверждает, что достигнута соответствующая договоренность с коллегами из внешнеполитических ведомств всех стран формата. Дату назвал украинский министр Дмитрий Кулеба, уточнили в агентстве.

Глава МИД ФРГ отметил, что все они согласились, что "значительная часть решений парижского саммита так и не выполнена", и добавил, что раз состоялся новый обмен пленными, то нужно "придать новый импульс" этим решениям.

Читайте также: В Минске предложен шаг по возвращению контроля над госграницей на Донбассе

Евгений Пилипенко
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Хайко Маас Донбасс минские соглашения нормандский формат парижский саммит
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