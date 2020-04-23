Встреча в нормандском формате состоится в последний день апреля – по видеосвязи

Хайко Маас (Фото: Hayoung Jeon/ЕРА)

Новая встреча в нормандском формате (Украина, Германия, Франция и страна-оккупант РФ) состоится на следующей неделе, предварительно 30 апреля. Об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, пишет немецкое агентство Deutsche Welle.

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По его словам, новый раунд переговоров пройдет на уровне глав МИД в режиме видеоконференции.

Маас утверждает, что достигнута соответствующая договоренность с коллегами из внешнеполитических ведомств всех стран формата. Дату назвал украинский министр Дмитрий Кулеба, уточнили в агентстве.

Глава МИД ФРГ отметил, что все они согласились, что "значительная часть решений парижского саммита так и не выполнена", и добавил, что раз состоялся новый обмен пленными, то нужно "придать новый импульс" этим решениям.

9 декабря 2019 года прошла парижская встреча лидеров Украины, Германии, Франции и РФ.

прошла парижская встреча Стороны подписали "общие согласованные выводы" о поддержке ранее взятых на себя договоренностях и приверженности минским соглашениям. Коротко — в материале LIGA.net .

По итогам парижского саммита следующую встречу предварительно решили провести в апреле.

11 февраля на тот момент глава МИД Пристайко заявил, что не видит подготовки к проведению новой встречи.

На следующий день в РФ поставили под сомнение встречу в апреле.

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