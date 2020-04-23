Встреча в нормандском формате состоится в последний день апреля – по видеосвязи

Новая встреча в нормандском формате (Украина, Германия, Франция и страна-оккупант РФ) состоится на следующей неделе, предварительно 30 апреля. Об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, пишет немецкое агентство Deutsche Welle.
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По его словам, новый раунд переговоров пройдет на уровне глав МИД в режиме видеоконференции.
Маас утверждает, что достигнута соответствующая договоренность с коллегами из внешнеполитических ведомств всех стран формата. Дату назвал украинский министр Дмитрий Кулеба, уточнили в агентстве.
Глава МИД ФРГ отметил, что все они согласились, что "значительная часть решений парижского саммита так и не выполнена", и добавил, что раз состоялся новый обмен пленными, то нужно "придать новый импульс" этим решениям.
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