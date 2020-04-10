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Нормандский саммит. Работаем, чтобы получить согласие РФ, ФРГ и Франции – Кулеба

Нормандский саммит. Работаем, чтобы получить согласие РФ, ФРГ и Франции – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)
10.04.2020, 09:45

Глава МИД Дмитрий Кулеба не исключил, что следующая встреча нормандской четверки из-за пандемии коронавируса может пройти в онлайн-режиме

Украина пытается заручиться согласием других стран нормандского формата провести следующий саммит их лидеров. Не исключается возможность, что он пройдет в режиме видеоконференции, хотя пока этот момент не обсуждается, заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Вариант проведения нормандского саммита в онлайн-режиме пока предметно не обсуждается, но мы работаем над тем, чтобы получить согласие всех трех сторон, России в первую очередь, Франции и Германии на проведение саммита", - ответил глава МИД на соответствующий вопрос.

По его словам, как только будет установлена дата, когда саммит может состояться, начнется обсуждение формата его проведения.

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Евгений Пилипенко, Александра Шмыкова
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