Нормандский саммит. Работаем, чтобы получить согласие РФ, ФРГ и Франции – Кулеба

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

Украина пытается заручиться согласием других стран нормандского формата провести следующий саммит их лидеров. Не исключается возможность, что он пройдет в режиме видеоконференции, хотя пока этот момент не обсуждается, заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Вариант проведения нормандского саммита в онлайн-режиме пока предметно не обсуждается, но мы работаем над тем, чтобы получить согласие всех трех сторон, России в первую очередь, Франции и Германии на проведение саммита", - ответил глава МИД на соответствующий вопрос.

По его словам, как только будет установлена дата, когда саммит может состояться, начнется обсуждение формата его проведения.

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9 декабря 2019 года прошла парижская встреча лидеров Украины, Германии, Франции и РФ.

прошла парижская встреча Стороны подписали "общие согласованные выводы" о поддержке ранее взятых на себя договоренностях и приверженности минским соглашениям. Коротко — в материале LIGA.net .

По итогам парижского саммита следующую встречу предварительно решили провести в апреле.

11 февраля на тот момент глава МИД Пристайко заявил, что не видит подготовки к проведению новой встречи.

На следующий день в РФ поставили под сомнение встречу в апреле.