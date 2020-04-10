Нормандский саммит. Работаем, чтобы получить согласие РФ, ФРГ и Франции – Кулеба

Украина пытается заручиться согласием других стран нормандского формата провести следующий саммит их лидеров. Не исключается возможность, что он пройдет в режиме видеоконференции, хотя пока этот момент не обсуждается, заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Вариант проведения нормандского саммита в онлайн-режиме пока предметно не обсуждается, но мы работаем над тем, чтобы получить согласие всех трех сторон, России в первую очередь, Франции и Германии на проведение саммита", - ответил глава МИД на соответствующий вопрос.
По его словам, как только будет установлена дата, когда саммит может состояться, начнется обсуждение формата его проведения.
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