Зеленский: На переговоры о мире с Россией есть один год

Владимир Зеленский и Владимир Путин (Фото: пресс-служба президента, ЕРА. Коллаж: LIGA.net)

На прорыв в мирных переговорах с Россией есть один год, начиная с декабрьского саммита в Париже, заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Guardian.

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"Я не буду отдавать мои пять лет, данные мне украинцами, чтобы пять лет разбираться с Минском. Я не буду этого делать", - заявил Зеленский, добавив, что есть два или три плана, что делать на случай, если переговоры будут прерваны, отказавшись уточнять детали.

Зеленский сказал, что мирные переговоры отвлекают его от внутренней повестки, и что по ним есть дедлайн: год с прошедшего в декабре саммита нормандской четверки в Париже.

По мнению Зеленского, стороны должны применить гибкий подход к минским соглашениям. По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно отверг его предложения о компромиссе по Минску.

"В минских соглашениях есть пункты, если мы немного сдвинем их, к чему плохому это может привести?" - сказал он о последовательности вывода вооруженных формирований оккупантов, выборов в ОРДЛО и передаче Украине контроля над границей с Россией, - "Как только там (в ОРДЛО - ред.) не будет людей с оружием, стрельба прекратится. Это важно".

По словам Зеленского, для президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель было важно оказать давление на Путина. Он сказал, что Франция и Германия поддержали Украину, но выразил обеспокоенность усилиями Макрона одновременно восстановить отношения с Москвой, сказав: "Здесь нельзя играть сразу на два фронта".

9 декабря 2019 года прошла парижская встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России. По ее итогам следующую встречу предварительно решили провести в апреле.

прошла парижская встреча 11 февраля на тот момент глава МИД Пристайко заявил, что не видит подготовки к проведению новой нормандской встречи.

На следующий день в РФ поставили под сомнение встречу в апреле.

Сегодня Зеленский заявил , что рассчитывает на обмен пленными в марте и встречу в нормандском формате в конце апреля.

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