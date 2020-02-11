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"Нормандия" в апреле под угрозой срыва: в РФ жалуются на Украину

"Нормандия" в апреле под угрозой срыва: в РФ жалуются на Украину - Фото
Фото: pixabay.com
11.02.2020, 09:55

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что о дате новой встречи нормандской четверки бессмысленно говорить без выполнения их парижских договоренностей

В Кремле заявили, что предварительно запланированный на апрель саммит лидеров нормандского формата - под угрозой срыва. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко сказал, что если встреча сорвется, то якобы из-за "поведения украинцев в контактной группе Минска и звучащих из Киева заявлений", пишут росСМИ.

Российские власти недовольны тем, как Украина выполняет договоренности с прошлой встречи лидеров стран формата в Париже, а именно: о приверженности минским соглашениям, обмене удерживаемыми лицами, закреплении в законодательстве Украины формулы Штайнмайера, продлении особого статуса ОРДЛО, временном прекращении огня, разведении сил еще на трех участках и открытии новых пунктов пропуска.

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Руденко заявил, что пока из этого списка состоялся только обмен, тогда как остальное не выполнено, и, как Россия делает это с 2014 года, возложил вину на Украину. По его словам, ситуация на минской переговорной площадке и заявления украинских чиновников "вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить".

Нормандские формат/четверка - группа лидеров Украины, ФРГ, Франции и страны-оккупанта украинской территории России, которая собирается для урегулирования ситуации на востоке Украины, где шестой год продолжается необъявленная прокси-война РФ против Украины. Первая встреча четверки состоялась 6 июня 2014 года в Нормандии (Франция). Контакты в формате осуществляются также и на уровне министров иностранных дел, и на экспертном уровне.

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Донбасс кремль минские соглашения нормандский формат андрей руденко
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