Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Освобожденные из плена боевиков украинцы сообщают о пытках и насилии

Освобожденные из плена боевиков украинцы сообщают о пытках и насилии - Фото
Обмен (фото - СБУ)
16.04.2020, 18:53

В Офисе генпрокурора сообщили о подготовке материалов для Международного уголовного суда

Большинство украинцев, освобожденных сегодня из плена боевиков на Донбассе, сообщают о пытках и насилии, которые применяли к ним участники незаконных формирований. Об этом заявил начальник департамента Офиса генпрокурора Юрий Рудь, сообщает пресс-служба офиса.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Большинство освобожденных лиц подтверждают факты избиения, бесчеловечного обращения, применения психологического и сексуального насилия, унижения человеческого достоинства, избиения, пыток, что в отдельных случаях приводило к увечьям и гибели", - сказал он.

Прокурор отметил, что Офис генпрокурора работает со всеми освобожденными украинцами для подготовки и передачи доказательств нарушения международного гуманитарного права в Международный уголовный суд. Также виновные будут привлечены к ответственности в Украине, сказал Рудь.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

За шесть лет вооруженной агрессии РФ установлено более 160 мест незаконного содержания украинских граждан на Донбассе, сообщили в прокуратуре. Более 3500 человек были противоправно лишены свободы. В отдельных местах в нечеловеческих условиях одновременно содержались от 200 до 300 человек.

Сегодня днем, 16 апреля, произошел обмен удерживаемыми лицами между правительством Украины и оккупационными администрациями РФ в Луганске и Донецке: в Украину вернулись 20 граждан

Читайте также: Кого вернули по обмену из Донбасса: 20 имен бывших заложников

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
боевики Донбасс рф пытки обмен
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 