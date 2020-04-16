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На Донбассе завершен обмен: из плена в Луганске вернулись еще 11 украинцев

На Донбассе завершен обмен: из плена в Луганске вернулись еще 11 украинцев - Фото
Обмен (Фото - сайт боевиков)
16.04.2020, 13:35

Всего в рамках сегодняшних обменов Украина вернула из плена 20 граждан, к боевикам вернулись 17 человек, трое отказались

Сегодня днем, 16 апреля, произошел обмен удерживаемыми лицами между правительством Украины и оккупационной администрацией РФ в Луганске: в Украину вернулись 11 граждан, боевики забрали семерых человек. Об этом сообщил LIGA.net собеседник в руководстве Офиса президента.

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Омбудсмен Людмила Денисова рассказала в Telegram истории некоторых освобожденных.

Александр Табачный – инвалид, ветеран МВД, один из самых старших пленных. Был захвачен боевиками в 2019 году. О спасении просила его жена.

Срегей Русинов – самый молодой из освобожденных. Боевики отправили его в тюрьму за призывы в соцсетях к единству Украины и критику оккупационной администрации. Его родственники остались на оккупированных территориях. Однако, по словам Денисовой, в Украине есть люди, которые его хорошо знают, готовы поддержать и просили помочь с освобождением.

Виталий Желдак – удерживался в Словяносербской колонии. В сентябре 2019-го о его спасении попросила мать.

Всего в рамках сегодняшнего обмена Украина вернула из плена 20 человек, отдала 17 (трое отказались возвращаться к российской оккупационной администрации).

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, все вернувшиеся из плена пройдут двухнедельную обсервацию.

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Марк Сировой
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