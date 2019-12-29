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"Каждый день там ловят людей": освобожденный из плена украинец

"Каждый день там ловят людей": освобожденный из плена украинец - Фото
Максим Теорентер (Скриншот видео Радио свобода/Youtube)
29.12.2019, 23:53

Максим Теорентер провел четыре года в плену у террористов

На оккупированных территориях Украины каждый день ловят людей, рассказал освобожденный сегодня украинец Максим Теорентер, который провел в плену четыре года.

"Каждый день там (на территории, захваченной российскими террористами, - ред.) ловят людей. Жить людям невозможно. Все недовольны. Украина - это как Голливуд! Вы не представляете... Приезжаешь сюда - будто в Голливуд попал", - говорит Теорентер.

По словам украинца, все время, проведенное в плену, ему приходилось бороться за свою жизнь и за свою честь.

"Поверьте, у нас хотят забрать эту честь и эту свободу. Очень сложно там, нас там очень не любят", - сказал Теорентер.

Сейчас, по его словам, он хочет просто прийти в себя, отдохнуть, подумать и понять, что происходило все эти четыре года. 

Он утверждает, что в заложниках российских боевиков - то, что он сам видел и знает - еще 15 человек, и только в одной из колоний.

  • Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был согласован на встрече лидеров нормандского формата в Париже.
  • Но в итоге сегодня обменивались 80 (получила Украина, но четверо решили остаться с семьями на Донбассе) на 141 (получила Россия и ее террористические организации, но 14 отказались ехать в Донецк).
  • Все детали - в хронике LIGA.net.
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обмен пленными
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