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Под Горловкой начался обмен: из плена боевиков домой возвращаются 19 украинцев

Под Горловкой начался обмен: из плена боевиков домой возвращаются 19 украинцев - Фото
Обмен пленными (фото — пресс-служба президента)
16.04.2020, 09:26

Боевики гибридной армии РФ на востоке Украины сегодня должны освободить 19 заложников

Сегодня утром, 15 апреля, около временно захваченной гибридными российскими войсками Горловки в Донецкой области начался обмен удерживаемыми лицами между правительством Украины и оккупационными администрациями РФ на Донбассе. Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

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Обмен проходит около пункта въезда/выезда "Майорск": об этом пишут российские СМИ. Украинские власти о месте обмена не сообщали.

По данным с временно оккупированной территории, на подконтрольную российским "гибридам" по обмену перейдут 18 человек.

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С учетом карантинных ограничений из-за эпидемии коронавируса, после возвращения освобожденные люди пройдут обязательную обсервацию.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех", – добавили у президента Владимира Зеленского.

Это третий этап освобождения при нынешнем президенте: первый состоялся в сентябре 2019-го (вернулись домой 35 человек), и второй – в декабре (76).

На Банковой уточнили, что "продолжаются переговоры" об освобождении украинцев, которых оккупанты удерживают в РФ и на территории захваченного Крыма. У Зеленского подчеркнули: обнародование в СМИ имена тех, кого Украина пытается вернуть, усложняет процесс их включения в списки на обмен.

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Евгений Пилипенко
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