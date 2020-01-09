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Обмен. Украина отдала Кремлю убийц и грабителей - Слідство.Інфо

Обмен. Украина отдала Кремлю убийц и грабителей - Слідство.Інфо - Фото
Обмен людьми с боевиками (Фото: скриншот из видео пресс-службы президента)
09.01.2020, 14:35

Адвокаты некоторых из выданных по обмену недоумевают, почему они попали в списки

Редакция Слідство.Інфо опубликовала фамилии еще 15 человек из списка тех, кто был передан Украиной подконтрольным России боевикам в рамках обмена в декабре.

Один из них, Максим Мисяк, обвиняемый в трех убийствах, уже упоминался как один из тех, кого обменяли. Все 15 человек были осуждены за уголовные преступления, связь многих из них с терроризмом или сепаратизмом, по мнению Слідство.Інфо, не прослеживается. Адвокаты некоторых из них удивлялись, почему они попали в списки на обмен.

Имена и преступления, в которых обвинены отправившиеся к боевикам:

1. Сергей Шилин, осужден за убийство участкового топором;

2. Денис Шатунов, осужден за попытку заказать убийство одесского евромайдановца Сергея Ходияка;

3. Всеволод Подольский, обвиняется в покушении на полицейских во время задержания в киевском метро;

4. Виктор Немченко, осужден в 2019 году за разбойное нападение, более 20 лет провел в заключении на Донбассе за различные преступления;

5. Михаил Титов, осужден за грабеж и участие в незаконных вооруженных формированиях, но приговор направлен на новое рассмотрение;

6. Александр Хаверь, обвиняется в разбое;

7. Николай Тоцин, осужден за убийство женщины, у которой снимал комнату;

8. Владимир Конончук, имеет семь судимостей, последняя - за убийство племянницы, у которой скрывался от полиции, некоторое время сотрудничал с боевиками, но сбежал от них;

9. Андрей Дрозд, осужден за убийство в драке;

10. Геннадий Ольшанский, обвиняется в убийстве соседа в пьяной драке;

11. Сергей Комраз, осужден за хранение и попытку перевозки наркотиков через границу с Россией;

12. Эдуард Жовтый, имеет пять судимостей, последний приговор - за торговлю наркотиками и незаконное обращение с оружием;

13. Андрей Присяжный, неоднократно судимый, последний приговор - за систематические кражи телефонных кабелей и ограбления квартир;

14. Артур Морозов, имеет более семи судимостей, последний раз осужден за кражи.

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