Кого Украина выдала России в ходе обмена. Список Слідство.Інфо

Редакция Слідство.Інфо опубликовала часть списка из 124 человек, которых Украина отдала подконтрольным России боевикам в рамках последнего обмена. Издание получило список из собственных источников.
В опубликованной части списка - имена подозреваемых и признанных виновными в терроризме на подконтрольной Украине территории, среди них 17 иностранцев, обвиняемых в тяжких преступлениях, большинство - граждане РФ.
Эдуард Бондаренко и Сергей Пастухов. Обвинялись в подрыве полковника СБУ, контрразведчика Александра Хараберюша в 2017 году в Мариуполе.
Аббасов Рустам Нуридин Оглы и Петриков Сергей Андреевич. Обвинялись в подготовке теракта в Мариуполе. Без приговора.
Марина Ковтун. Теракт 2014 году в харьковском клубе "Стена" и взрывы на железнодорожных путях. 11 лет заключения за теракт.
Вячеслав Чумак. Обвиняемый в диверсии. По версии правоохранителей, совершил три взрыва на железнодорожных путях недалеко от Харькова.
Дворников Владимир, Башлыков Сергей и Тетюцкий Виктор. Приговоренные к пожизненному заключению за взрыв на «Шествии достоинства» в 2015 году в Харькове. Тогда погибли четыре человека.
Игорь Джадан. Участник харьковского антимайдана, обвиняемый по ряду статей среди которых: террористический акт, посягательство на территориальную целостность Украины и надругательство над государственными символами.
Вячеслав Евтухов, Сергей Веселов и Дмитрий Волошко. «Харьковские партизаны». В 2018 году признаны виновными в семи террористических актах.
Константин Калашников. Осужден на 12 лет за подрыв моста на железной дороге в Одесской области.
Владислав Долгошей, Руслан Долгошей, Николай Казанский, Олег Мазур и Николай Селятенко. Обвиняемые в серии диверсионно-террористических актов на территории Одесской и Николаевской областей.
Николай Дубина. Приговорен к 15 годам тюрьмы за подрыв моста в Запорожской области в 2014 году.
Екатерина Фотьева, Александр Шевцов, Игорь Удовенко и Евгений Подмазко. Обвиняемые в совершении 14 терактов в Одессе и планировании еще одного.
Владимир Грубник. Организатор взрыва у здания СБУ в Одессе.
Мирослав Мельник.Обвиняемый во взрыве автомобиля в центре Одессы в 2017 году.
Николай Рубан. Подорвал украинских военных на блокпосту в Станице Луганской в январе 2016 года. Один военнослужащий погиб, еще несколько получили ранения. 15 лет тюрьмы.
Иностранцы
«В перечне иностранцев на обмен, который получил "Слидство.Инфо", 14 россиян, два белоруса и гражданин Бразилии. Нам удалось получить официальное подтверждение по обмену половины из них. Что касается других имен в списке информация в настоящее время недоступна», - отмечает редакция.
Валерий Гратов, РФ.«Полковник РФ», Обвинялся в участии в создании террористической организации.
Лариса Чубарова, "Тереза", РФ. Активная участница пророссийских движений в Харькове. Член террористической группировки Игоря Безлера. Приговорена к 11 годам заключения.
Александр Дакар (Кринари), РФ. Обвиняемый в покушении на Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева в 2017 году.
Руслан Гаджиев, РФ. Воевал на стороне пророссийских боевиков. Приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.
Олег Даронин, РФ.Воевал на стороне пророссийских боевиков. Приговорили к 13 годам лишения свободы.
Владислав Макаров, РФ. Приговорен к девяти годам за шпионаж в интересах спецслужб РФ и незаконное обращение с оружием.
Шамиль Мулиев, "Шаман", РФ. Воевал на стороне пророссийских боевиков. Приговор ему объявили всего за несколько дней до обмена.
Сергей Петров, РФ. Пытался вступить в ряды боевиков, но "завалил психологические тесты». Менее чем за два месяца до обмена суд объявил россиянину приговор, осудив его к четырем годам тюрьмы.
Мурат Джимиев, РФ. Обвиняли в подготовке теракта во время акций протеста под Верховной Радой осенью 2017 года.
Василий Кусакин, РФ.Осудили на восемь лет за участие в террористической организации "ДНР".
Николай Покусаев, РФ.Принимал участие в деятельности террористической организации "ДНР", в 2018 году получил четыре года тюрьмы.
Евгений Шаталов, РФ.В декабре 2015 года подписал контракт с "министерством обороны ДНР". При говорен к четырем годам заключения.
Максим Сливко, РФ.Фигурировал в деле так называемых "оболонских террористов".
Анатолий Бусыгин, РФ.Убил человека в Мариуполе.
Дмитрий Новиков, Беларусь.Обвиняется в ведении боевых действий против украинских войск в составе террористической организации
Олег Ткачук, Беларусь.Участник массовых беспорядков в Одессе 2 мая на стороне "антимайдана".
Рафаэль Лусварги, Бразилия.Входил в состав различных незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса. Приговорен к 13 годам лишения свободы.
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