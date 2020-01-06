Кого Украина выдала России в ходе обмена. Список Слідство.Інфо

Шамиль Мулиев по прозвищу "Шаман" приехал в оккупированный Луганск из России в феврале 2015 года. Фото: соцсети

Редакция Слідство.Інфо опубликовала часть списка из 124 человек, которых Украина отдала подконтрольным России боевикам в рамках последнего обмена. Издание получило список из собственных источников.

В опубликованной части списка - имена подозреваемых и признанных виновными в терроризме на подконтрольной Украине территории, среди них 17 иностранцев, обвиняемых в тяжких преступлениях, большинство - граждане РФ.

Эдуард Бондаренко и Сергей Пастухов. Обвинялись в подрыве полковника СБУ, контрразведчика Александра Хараберюша в 2017 году в Мариуполе.

Аббасов Рустам Нуридин Оглы и Петриков Сергей Андреевич. Обвинялись в подготовке теракта в Мариуполе. Без приговора.

Марина Ковтун. Теракт 2014 году в харьковском клубе "Стена" и взрывы на железнодорожных путях. 11 лет заключения за теракт.

Вячеслав Чумак. Обвиняемый в диверсии. По версии правоохранителей, совершил три взрыва на железнодорожных путях недалеко от Харькова.

Дворников Владимир, Башлыков Сергей и Тетюцкий Виктор. Приговоренные к пожизненному заключению за взрыв на «Шествии достоинства» в 2015 году в Харькове. Тогда погибли четыре человека.

Игорь Джадан. Участник харьковского антимайдана, обвиняемый по ряду статей среди которых: террористический акт, посягательство на территориальную целостность Украины и надругательство над государственными символами.

Вячеслав Евтухов, Сергей Веселов и Дмитрий Волошко. «Харьковские партизаны». В 2018 году признаны виновными в семи террористических актах.

Константин Калашников. Осужден на 12 лет за подрыв моста на железной дороге в Одесской области.

Владислав Долгошей, Руслан Долгошей, Николай Казанский, Олег Мазур и Николай Селятенко. Обвиняемые в серии диверсионно-террористических актов на территории Одесской и Николаевской областей.

Николай Дубина. Приговорен к 15 годам тюрьмы за подрыв моста в Запорожской области в 2014 году.

Екатерина Фотьева, Александр Шевцов, Игорь Удовенко и Евгений Подмазко. Обвиняемые в совершении 14 терактов в Одессе и планировании еще одного.

Владимир Грубник. Организатор взрыва у здания СБУ в Одессе.

Мирослав Мельник.Обвиняемый во взрыве автомобиля в центре Одессы в 2017 году.

Николай Рубан. Подорвал украинских военных на блокпосту в Станице Луганской в январе 2016 года. Один военнослужащий погиб, еще несколько получили ранения. 15 лет тюрьмы.

Иностранцы

«В перечне иностранцев на обмен, который получил "Слидство.Инфо", 14 россиян, два белоруса и гражданин Бразилии. Нам удалось получить официальное подтверждение по обмену половины из них. Что касается других имен в списке информация в настоящее время недоступна», - отмечает редакция.

Валерий Гратов, РФ.«Полковник РФ», Обвинялся в участии в создании террористической организации.

Лариса Чубарова, "Тереза", РФ. Активная участница пророссийских движений в Харькове. Член террористической группировки Игоря Безлера. Приговорена к 11 годам заключения.

Александр Дакар (Кринари), РФ. Обвиняемый в покушении на Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева в 2017 году.

Руслан Гаджиев, РФ. Воевал на стороне пророссийских боевиков. Приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Олег Даронин, РФ.Воевал на стороне пророссийских боевиков. Приговорили к 13 годам лишения свободы.

Владислав Макаров, РФ. Приговорен к девяти годам за шпионаж в интересах спецслужб РФ и незаконное обращение с оружием.

Шамиль Мулиев, "Шаман", РФ. Воевал на стороне пророссийских боевиков. Приговор ему объявили всего за несколько дней до обмена.

Сергей Петров, РФ. Пытался вступить в ряды боевиков, но "завалил психологические тесты». Менее чем за два месяца до обмена суд объявил россиянину приговор, осудив его к четырем годам тюрьмы.

Мурат Джимиев, РФ. Обвиняли в подготовке теракта во время акций протеста под Верховной Радой осенью 2017 года.

Василий Кусакин, РФ.Осудили на восемь лет за участие в террористической организации "ДНР".

Николай Покусаев, РФ.Принимал участие в деятельности террористической организации "ДНР", в 2018 году получил четыре года тюрьмы.

Евгений Шаталов, РФ.В декабре 2015 года подписал контракт с "министерством обороны ДНР". При говорен к четырем годам заключения.

Максим Сливко, РФ.Фигурировал в деле так называемых "оболонских террористов".

Анатолий Бусыгин, РФ.Убил человека в Мариуполе.

Дмитрий Новиков, Беларусь.Обвиняется в ведении боевых действий против украинских войск в составе террористической организации

Олег Ткачук, Беларусь.Участник массовых беспорядков в Одессе 2 мая на стороне "антимайдана".

Рафаэль Лусварги, Бразилия.Входил в состав различных незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса. Приговорен к 13 годам лишения свободы.

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