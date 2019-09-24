Путин возьмет столько пленных, сколько ему будет нужно – Сенцов

Олег Сенцов (Фото YES©2019. Фотограф Валентина Ростовикова)

Бывший политзаключенный в РФ Олег Сенцов считает, что проблема пленных не будет решена, пока существует российская агрессия против Украины. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

"Проблема не в пленных, а проблема в том, что пленные существуют, потому что на нас напали. Есть конкретный вопрос пленных и более широкий вопрос агрессии против нас", - объяснил экс-узник Кремля.

Сенцов опасается, что обмены заключенными может не решить проблему, поскольку агрессоры могут продолжать захват украинцев в плен.

"Решим по поводу пленных - возьмут еще сколько надо, как говорил Мустафа Джемилев, и сотню, и две", - рассказал о замкнутом круге Сенцов.

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