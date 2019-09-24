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Путин возьмет столько пленных, сколько ему будет нужно – Сенцов

Путин возьмет столько пленных, сколько ему будет нужно – Сенцов - Фото
Олег Сенцов (Фото YES©2019. Фотограф Валентина Ростовикова)
24.09.2019, 15:15

Экс-узник Кремля опасается, что после освобождения пленных из России могут быть и новые задержания

Бывший политзаключенный в РФ Олег Сенцов считает, что проблема пленных не будет решена, пока существует российская агрессия против Украины. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

"Проблема не в пленных, а проблема в том, что пленные существуют, потому что на нас напали. Есть конкретный вопрос пленных и более широкий вопрос агрессии против нас", - объяснил экс-узник Кремля.

Сенцов опасается, что обмены заключенными может не решить проблему, поскольку агрессоры могут продолжать захват украинцев в плен.

"Решим по поводу пленных - возьмут еще сколько надо, как говорил Мустафа Джемилев, и сотню, и две", - рассказал о замкнутом круге Сенцов.

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Олег Сенцов пленные заключенные фсб владимир путин политзаключенные
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