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Кого вернули по обмену из Донбасса: 20 имен бывших заложников

Кого вернули по обмену из Донбасса: 20 имен бывших заложников - Фото
Фото: пресс-служба президента
16.04.2020, 13:40

На подконтрольную правительству территорию Украины боевики "Л/ДНР" передали 20 украинцев, которых удерживали в Донецке и Луганске

Стали известны имена 20 украинцев, освобожденных сегодня из плена боевиков во временно оккупированном Россией Донецке и Луганске. Об этом пишет пресс-служба президента.

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Имена тех, кто вернулся на свободную территорию Украины из Донецка:

1. Алакоз Александр (гражданский)

2. Гриненко Николай (военный)

3. Илюхин Николай (гражданский)

4. Карась Владимир (милиционер)

5. Костев Евгений (гражданский)

6. Помеляйко Александр (гражданский)

7. Садовский Александр (гражданский)

8. Сирык Вадим (гражданский)

9. Шайдов Виктор (военный)

Освобождены граждане из Луганска:

1. Желдак Виталий (гражданский)

2. Можаев Валентин

3. Мироныч Сергей

4. Полозов Николай (гражданский)

5. Попова Алевтина (гражданская)

6. Русинов Сергей (гражданский)

7. Сливка Иван (гражданский)

8. Сливка Александр (гражданский)

9. Табачный Александр (гражданский)

10. Штиль Александр (гражданский)

11. Яковенко Александр (гражданский)

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Евгений Пилипенко
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