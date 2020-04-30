Коронавирус. В Украине более 10 000 заболевших, 540 новых случаев COVID-19

На 9:00 30 апреля в Украине зафиксировали 10 406 случаев заражения коронавирусом, 261 пациент умер, выздоровели 1238 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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За последние сутки зафиксировали 540 новых случаев заражения (сутками ранее – 456), умерли 11 человек (11), выздоровели 135 больных (111).
За предыдущие сутки проведено рекордное количество тестов методом ПЦР - 7315, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
На амбулаторном лечении 7 192 пациента, из них 577 детей и 1713 медиков. Госпитализировано 3214 человек, из них 140 детей и 350 медиков. На аппарате ИВЛ находятся 138 пациентов, в том числе один ребенок и 10 медиков.
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