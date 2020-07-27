Россия стремится ослабить Украину путем вторжения и оккупации Донбасса - Волкер

Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер подчеркнул, что Россия постоянно нарушает минские соглашения

Россия стремится ослабить Украину путем вторжения и оккупации Донбасса. Об этом заявил экс-специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Крым. Реалии.

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"Важно, чтобы Украина принимала участие в минских переговорах. Важно, чтобы она занимала мирную позицию. Вы делаете все необходимое с вашей стороны, а вот Россия постоянно нарушает минские соглашения", - отметил Волкер.

По его словам, важно, чтобы Украина сохранила эту позицию.

"Дело в том, что Россия делает все это специально. Она стремится ослабить Украину путем вторжения и оккупации Донбасса, а это не работает. Если Украина будет развиваться демократически, экономически, интегрироваться с западом, тогда Россия осознает, что вторжение, оккупация и убийства украинцев не имеют никакого смысла", - подчеркнул Волкер.

резидент Владимир Зеленский и его команда делают правильно, демонстрируя свою готовность вести переговоры с Россией в различных форматах , будучи гибкими и предлагая новые идеи 11 июня Волкер заявил , что п

назвал президента страны-агрессора России Владимира Путина "слабым политическим лидером". 27 июля сообщалось , что Волкер

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Арина Толина

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