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Россия стремится ослабить Украину путем вторжения и оккупации Донбасса - Волкер

27.07.2020, 10:52
Россия стремится ослабить Украину путем вторжения и оккупации Донбасса - Волкер - Фото
Курт Волкер (Фото: Erik S.Lesser/EPA)

Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер подчеркнул, что Россия постоянно нарушает минские соглашения

Россия стремится ослабить Украину путем вторжения и оккупации Донбасса. Об этом заявил экс-специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Крым. Реалии.

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"Важно, чтобы Украина принимала участие в минских переговорах. Важно, чтобы она занимала мирную позицию. Вы делаете все необходимое с вашей стороны, а вот Россия постоянно нарушает минские соглашения", - отметил Волкер.

По его словам, важно, чтобы Украина сохранила эту позицию.

"Дело в том, что Россия делает все это специально. Она стремится ослабить Украину путем вторжения и оккупации Донбасса, а это не работает. Если Украина будет развиваться демократически, экономически, интегрироваться с западом, тогда Россия осознает, что вторжение, оккупация и убийства украинцев не имеют никакого смысла", - подчеркнул Волкер.

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Арина Толина
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